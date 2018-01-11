МИД Германии предлагает постепенно снимать санкции с России

Глава МИД Германии Габриэль предложил постепенное снятие санкций с России. Он полагает, что таким образом можно стимулировать РФ к выполнению минских договоренностей.

Евросоюз должен поэтапно, а не одномоментно отменять санкции против РФ, при условии длительного перемирия на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает «Deutsche Welle».

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», – заявил он 10 января во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности». В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

«Deutsche Welle»