Из-за активности российских субмарин НАТО усиливает командный пункт ВМС Британии

НАТО намеренно усилит командный пункт Военно-морских сил в Британии из-за активности российских субмарин в Атлантике. США, на своей территории, намерены возобновить работу Атлантического командования, распущенного после окончания «холодной войны».

НАТО планирует расшить командный пункт Военно-морских сил в Великобритании в связи с «существенным» ростом активности подводных лодок России в британских водах. Об этом сообщает «The Times».

Альянс намерен увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд. Сейчас там работают около 300 человек, НАТО планирует нанять еще 100-200 сотрудников.

Ожидается также, что США возобновят работу Атлантического командования на своей территории. Эта структура была распущена после окончания «холодной войны».

Окончательные решения должны быть приняты на саммите НАТО в Брюсселе в июле.

Предложение о расширении базы в Великобритании связано с большой активностью российских подводных лодок в последние годы, включая шесть субмарин класса Kilo, которые регулярно плавают в Черном и Средиземном морях.

В НАТО также все больше опасаются, что российские подводные лодки могут повредить трансатлантические коммуникационные кабели, которые обеспечивают связь между Европой и США.

Издание подчеркивает, что новой задачей для британского флота являются новые российские подводные лодки, которые работают быстрее и тише, что затрудняет их раннее выявление, а также недостаточные инвестиции в противолодочные системы за последние 25 лет, когда Великобритания сосредоточилась на наземных операциях на Балканах, а также в Ираке и Афганистане.

«The Times»