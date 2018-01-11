«Украинскую Правду» обвинили в антиукраинской пропаганде

Команда сайта «Миротворец» провела специальное исследование материалов издания «Украинская Правда». При этом использовалась методика разработанная самим изданием.

Сайт «Миротворец», который размещает анкеты лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, обвинил издание «Украинская Правда» в том, что оно превращается в пропагандистский рупор Москвы. Соответствующая запись появилась на странице сайта «Миротворец»в соцсети Facebook.

«Как издание «Украинская Правда» превращалось из украинского в рупор промосковия. Статистика плотности антиукраинской пропаганды на ресурсах этого издания с учетом блогов. 2011 год – каждые 3 часа 25 минут 17 секунд. 2015 – каждые 45 секунд. 2017 – каждые 11 секунд», – говорится в сообщении.

ЯК ВИДАННЯ "УКРАЇНСЬКА ПРАВДА" ПЕРЕТВОРЮВАЛОСЬ З УКРАЇНСЬКОГО НА РУПОР ПРОМОСКОВІЯСтатистика щільності антиукраїнської … Опубліковано Миротворець 9 січня 2018 р.

«Главред» отмечает, что «Миротворец», который связывают с депутатом Антоном Геращенко не привел в своем посте методологию расчета «превращения» украинского издания, ограничившись комментарием, что в вычислениях были использованы инструменты самой «Украинской Правды».

«Для получения этих данных мы использовали методику и методологию исследований, которую разработала сама «Украинской Правде». Поскольку это их интеллектуальная собственность, то не можем ее обнародовать», – заявили в «Миротворце».

Подписчики страницы сайта «Миротворец» прокомментировали утверждение про используемую «Миротворцем» методологию.

«Тем не менее, если у них было 10 блогов в 2011 и 10000 в 2018, то естественно частота антиукраинских постов увеличится и никакой зрады в этом нет», – отметил Юрий Возий, Team Leader компании «Luxoft».

Біла озвучена и просьба обнародовать саму использованную методику определения, а так же уточнить термин «антиукраинская пропаганда»:

«Вы можете запостить все исследование с методологией и определением, что такое «антиукраинская пропаганда»? Если критиковать Авакова или Порошенко – это антиукраинская пропаганда, то «Украинская Правда» критиковала власть с момента основания», – высказал свою просьбу журналист Юрий Онышкив.

Эти комментарии остались без ответа. Впрочем позже сайт «Миротворец» уточни, что речь идет о методике разработанной и используемой «Украинской Правдой» последние три года.

«Потому, что их методика рассчитана на именно эти три года», – говорится в комментарии «Миротворца».

Отметим, что большинство комментаторов-подписчиков страницы сайта в Facebook согласны с выводами представленными сайтом «Миротворец». Основные вопросы касаются самой используемой методики определения антиукраинской пропаганды, и уточнения самого термина антиукраинской пропаганды.

«Гуляй Поле»