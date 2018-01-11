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Новости

С сайта полка «Азов» удалили фотографии бойцов полка с американских гранатометов PSRL-1

«Голос Америки»
11 января 2018

В Национальной полиции Украины полностью отрицают наличие на вооружение в свои структурах гранатомета PSRL-1.

Пресс-служба батальона «Азова» удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, передает «Голос Америки».

«С Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками «Азова», которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у «Азова» они были», – написал Толер.

Ранее Digital Forensic Research Lab опубликовала доказательства того, что полк «Азов», по крайней мере в течение некоторого времени, располагал гранатометами американского производства PSRL-1.

Ведущим доказательством при этом выступили сообщение на сайте самого полка «Азов» и сайте его пресс-службы, сообщает «Украинская Правда».

Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы «Азова» прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое – проинформировал, что гранатометы прошли пристрелку в полку «Азов».

Скрин сообщения пресс-службы полка «Азов» о испытаниях РПГ.

«Гуляй Поле» так сообщало сообщало, о результатах расследования BellingCat, в котором говорилось о наличии PSRL-1 на вооружении у полка «Азов». В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие в полку «Азов» гранатометов PSRL-1.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины «Азов» на вооружении американские ПТРК «Javelin» и гранатометы PSRL-1 (модернизированные РПГ-7). Сообщаем, что спецподразделение «Азов», который входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения», – говорится в заявлении Нацгвардии.

В BellingCat никогда не намекали на наличие в полку «Азов» ПТРК «Javelin», отмечает «Голос Америки».

В среду Арик Толер призвал Национальную гвардию самостоятельно разобраться с информацией, которую ранее обнародовал полк «Азов».

«Возможно два официальные сайты «Азова» (информация о PSRL обнародовал сайт собственно полка и отдельный сайт его пресс-службы – прим. «Голоса Америки») врали о получении гранатометов, или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии», – написал аналитик

Ранее он отмечал, ссылаясь на украинские источники, что речь идет по всей видимости об учебных гранатометах.

«Обновление недавней истории #MinskMonitor о PSRL-1/«Азов»: Украинские источники говорят, что «Азов» использовал эти гранатометы только для обучения и в настоящее время их нет. Это действительно правдоподобно и соответствует содержанию оригинальной статьи», – подчеркнул эксперт.

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

Оружие будет предоставлена ​​для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось «Гуляй Полем», президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украины.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн долл. США.

«Голос Америки»

Tags: Javelin, Азов, оружие, оружие для Украины, Россия, США, Украина

© Гуляй Поле

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