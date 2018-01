С сайта полка «Азов» удалили фотографии бойцов полка с американских гранатометов PSRL-1

В Национальной полиции Украины полностью отрицают наличие на вооружение в свои структурах гранатомета PSRL-1.

Пресс-служба батальона «Азова» удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, передает «Голос Америки».

«С Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками «Азова», которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у «Азова» они были», – написал Толер.

A story on https://t.co/8FFCpW0BYp was deleted this morning showing soldiers with Azov insignia using the PSRL-1. It's very possible, even likely, that these grenade launchers are in armories now, but they were there in the summer. pic.twitter.com/E5YrBQ5mql — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Ранее Digital Forensic Research Lab опубликовала доказательства того, что полк «Азов», по крайней мере в течение некоторого времени, располагал гранатометами американского производства PSRL-1.

Ведущим доказательством при этом выступили сообщение на сайте самого полка «Азов» и сайте его пресс-службы, сообщает «Украинская Правда».

Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы «Азова» прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое – проинформировал, что гранатометы прошли пристрелку в полку «Азов».

«Гуляй Поле» так сообщало сообщало, о результатах расследования BellingCat, в котором говорилось о наличии PSRL-1 на вооружении у полка «Азов». В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие в полку «Азов» гранатометов PSRL-1.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины «Азов» на вооружении американские ПТРК «Javelin» и гранатометы PSRL-1 (модернизированные РПГ-7). Сообщаем, что спецподразделение «Азов», который входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения», – говорится в заявлении Нацгвардии.

В BellingCat никогда не намекали на наличие в полку «Азов» ПТРК «Javelin», отмечает «Голос Америки».

В среду Арик Толер призвал Национальную гвардию самостоятельно разобраться с информацией, которую ранее обнародовал полк «Азов».

«Возможно два официальные сайты «Азова» (информация о PSRL обнародовал сайт собственно полка и отдельный сайт его пресс-службы – прим. «Голоса Америки») врали о получении гранатометов, или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Национальной гвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии», – написал аналитик

Maybe two official Azov websites lied about their units receiving these, or lied about them being used in training. If so, the National Guard shouldn't be mad at us for taking one of their regiments at their word. — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Ранее он отмечал, ссылаясь на украинские источники, что речь идет по всей видимости об учебных гранатометах.

«Обновление недавней истории #MinskMonitor о PSRL-1/«Азов»: Украинские источники говорят, что «Азов» использовал эти гранатометы только для обучения и в настоящее время их нет. Это действительно правдоподобно и соответствует содержанию оригинальной статьи», – подчеркнул эксперт.

Update on recent #MinskMonitor story about PSRL-1/Azov:

Ukrainian sources say that Azov only trained with these grenade launchers and don't currently have them. This would make sense, and is in line with the conclusion of the original article. pic.twitter.com/o4jBWtJRQ2 — Aric Toler (@AricToler) January 10, 2018

Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

Оружие будет предоставлена ​​для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось «Гуляй Полем», президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украины.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн ​​долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн долл. США.

«Голос Америки»