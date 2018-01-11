В России под стражей находятся более 5 тысяч украинских граждан

Основные контакты между омбудсмен двух стран касаются именно этих вопросов. В вопросах обмена пленными Лутковская выступает в роли эксперта а не переговорщика, в отличие своей российской коллеги Москальковой включенной в состав российской гуманитарной подгруппы.

Более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Валерия Лутковская в интервью «112 Украина».

На вопрос о роли России в освобождении украинцев из плена боевиков Донбасса, которое состоялось 27 декабря, она отметила, что не общалась с российским омбудсменом по тому поводу.

«С Татьяной Николаевной Москальковой мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества», – отметила Лутковская.

В тоже время основные контакты омбусменов двух стран ксаются граждан находящихся под стражей. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова интересуется судьбой российских граждан находящихся под стражей в Украине.

«Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины», – уточнила она.

Валерия Лутковская подчеркнула, что не является переговорщиком в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и может дать только оценку деятельности России и пропиаренной роли Московского Патриархата. Оно особо подчеркнула, что к сожалению, ее оценка вряд ли способна, что либо повлиять в данных процессах.

«Что касается роли России – я, к сожалению, ничего не могу сказать в связи с тем, что я в гуманитарной подгруппе не переговорщик, а эксперт, поэтому вряд ли моя оценка в данной ситуации на что-либо может повлиять» – добавила омбудсмен.

Как уже сообщала ранее «Гуляй Поле», Валерия Лутковская заявила, что на 18 января 2017 года назначен обмен списками пленных которых должны обменять на втором этапе этого процесса. Напомним, что речь идет об обмене 29 украинских заложников удерживаемых в ОРДЛО на 74 задержанных украинской стороной боевиков и прорроссийских активистов.

«112 Украина»