Освобожденный из плена ученый Козловский рассказал о пытках и издевательствах со стороны боевиков

Освобожденный из плена Козловский рассказал о пытках со стороны боевиков. Во время избиений и издевательств ученый практически терял сознание.

Освобожденный из плена боевиков ОРДЛО ученый Игорь Козловский рассказал, что в плену его избивали и приставляли к голове оружие. Об этом Козловский рассказал в эфире программы «Бацман» на канале «112 Украина».

Козловский отметил, что боевики якобы нашли у него дома две гранаты и требовали признать, что эти боеприпасы принадлежат ему. Он добавил, что такие «беседы» сопровождалась пытками и побоями.

«Это в основном избиение, били каким-то предметом, я не видел чем, у меня был мешок на голове. Это продолжалось несколько часов. Крутили «русскую рулетку», приставляли к виску пистолет, спускали курок. Они все время требовали, чтобы я признал, что это мои боеприпасы», – рассказал Козловский.

Он добавил, что во время избиений, практически терял сознание.

«Так как я не мог видеть, я слушал. Слушал свою боль, как закипает кровь, потому что идет большая концентрация на сердце. Сердце начинает биться с перебоями. Это было на пределе. Они кричали: «это русский мир пришел», «тебя бьет русский мир», – отметил ученый.

Козловский также рассказал о том, как попал в плен к боевикам. По его словам, в тот день он был дома с сыном-инвалидом.

«Меня задержали около двух часов дня, когда я вышел платить за коммуналку и вынести мусор. Там стояла машина МГБ. Они подошли, спросили документы, сказали, что «вас приглашают на беседу буквально 20 минут». Эти «20 минут» растянулись почти на два года. Я долго не знал, в каком состоянии сын, мне не говорили о нем, скорее всего, специально, дополнительное психологическое давление», – добавил Козловский.

«Гуляй Поле» напоминает, ученый Игорь Козловский вместе с еще 73 украинцами был освобожден из плена боевиков 27 декабря. Позже Козловский заявил, что нахождение в плену у боевиков негативным образом сказалось на его здоровье, в связи с чем он вынужден проходить реабилитацию, которую прерывает для общения с близкими.

В СБУ заявили о том, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек, 103 человека еще остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.

«112 Украина»