Не допустив Навального до выборов, власти не смогли исключить его из предвыборного политического процесса. Основой частью этого процесса стала бойкотистская кампания.

Наши власти не только жестоки и подлы, но и патологически трусливы. Страх перед Навальным сыграл с ними злую шутку. Пытаясь обезопасить себя, пишет Игорь Эдман на своей странице в Facebook, власть совершила «самострел», а Навальный в результате избежал серьезных проблем и усилился.

Понятно, что Путин в теледебатах участвовать не будет. Навальному, если бы его допустили до участия в выборах, пришлось бы спорить не с Путиным, а с подставными клоунами театра кремлевского Карбаса-Барабаса. Арлекин-Жириновский плескал бы ему соком в лицо. Папа Карло-Явлинский на правах благородного отца стыдил бы своего блудного политического сына за неблагодарность. Мальвина-Собчак махала бы пальчиком у его носа и распекала за плохое поведение. Пудель Артемон-Грудинин тявкал бы на него от имени обездоленных «проклятыми либералами» дворовых собак России.

Трусость фраера сгубила Наши власти не только жестоки и подлы, но и патологически трусливы. Страх перед Навальным сыгра… Опубліковано Игорем Эйдманом 8 січня 2018 р.

Навальному неизбежно пришлось бы опуститься до их уровня. Зрители стали бы воспринимать его как одного из участников всей этой клоунады. В результате, скорее всего, образ Навального лишился бы притягательности запретного плода и потускнел бы.

Власти не допустили Алексея до выборов, но не смогли исключить его из предвыборного политического процесса, частью которого стала бойкотистская кампания. Из известных политиков, претендующих на президентской кресло, только Путин и Навальный не будут участвовать в теледебатах. Благодаря этому в сознании избирателей они окажутся на одном недосягаемом уровне, а у их подножья будет шуметь бессмысленный политический цирк.

Игорь Эдман, Facebook