В России наблюдался сбой работы GPS

Во вторник в России столкнулись с аномальной работой GPS. Из-за аномалии с GPS в Москве водителей перемещают в Атлантический океан и Африку.

Пользователи карт «Яндекса», Google и Apple, а также сервисов такси и каршеринга столкнулись со сбоем в работе системы GPS в центре Москвы, из-за которого местоположение людей определяется в Атлантическом океане, сообщает «Сноб» со ссылкой на российские источники.

Первые жалобы на работу навигации появились утром 6 января, когда сразу несколько пользователей твиттера опубликовали скриншоты с неверным определением местонахождения.

GPS снова с утра тогось, видимо кто-то куда-то едет. Телепортация изобретена ) pic.twitter.com/TyeUlDlheI — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) January 6, 2018

Но 8 января явление приобрело уже массовый характер.

Так далеко gps меня ещё не забрасывал pic.twitter.com/NDlaLANAJx — Анатолий Терентьев (@tolianich) January 8, 2018

Возникали проблемы с построением маршрутов.

Несколько человек опубликовали скриншоты счетов на сотни тысяч рублей, которые «Яндекс.Такси» выставляет клиентам за поездку по Москве из-за некорректной работы навигации. В «Яндекс.Такси» сообщили, что такие случаи единичны, они возникают из-за новой масштабной проблемы и компания разбирается с ними вручную.

Пацаны, как там в Москве GPS? pic.twitter.com/iuU6AwjCoJ — Злой Таксист (@zloetaxi) January 6, 2018

Местоположение пользователей, находившихся в центре Москвы, определялось по координатам 0°0′0″ северной широты и 0°0′0″ восточной долготы, что соответствует точке в Гвинейском заливе.

В 2016 году года разные устройства — от навигаторов до фитнес-браслетов — при использовании в районе, прилегающем к Кремлю, определяли, что пользователь находится не в центре Москвы, а в аэропортах «Внуково» или «Шереметьево», а также в Жуковском.

Российский программист и сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов заявил в октябре 2016 года, что в районе Кремля работает «мощный передатчик», который подменяет GPS-сигнал, из-за чего мобильные устройства неверно позиционируют себя. По одной из версий, которую высказал Бакунов, сигнал GPS работает с аномалиями из-за видео-дронов, в настройках которых прописан запрет на полеты над аэропортами.

«Сноб»