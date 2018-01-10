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Новости

Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крымского полуострова

«Украинская Правда»
10 января 2018

Мотивируя необходимостью защиты захваченной территории от Украины, российские военные разворачивают дополнительные силы противовоздушной обороны.

Россия развернет в оккупированном Крыму системы С-400 для «защиты от воздушных угроз со стороны Украины». Об этом, ссылаясь на источники, информирует «Украинская Правда».

«Задача второго дивизиона комплекса С-400 – вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины», – цитирует агентство источник.

Сообщается, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

Оккупанты заявили, что в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, поскольку Украина проводит испытания крылатых ракет.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

«Украинская Правда»

Tags: "Триумф", крым, оккупация, Россия, С-400

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