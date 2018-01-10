В Минобороны США отвергли обвинения в причастности к атакам в Сирии на российские военные базы.

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это США передали боевикам беспилотники, которые были использованы при атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии и базу ВМФ в Тартусе. Это утверждение официально опровергли в Пентагоне, передает «Эхо Москвы».

«Подобные предположения не имеют под собой оснований и являются крайне безответственными», – заявление официального представителя Пентагона.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что российская военную база Хмеймим в Сирии подверглась обстрелам в период новогодних праздников. По имеющимся данным попытка нападения на базу Хмеймим была совершена 6 января. Базу атаковали с помощью дронов.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что Россия расширяет свое военное присутствие в мире. Российские наемники из частных военных компаний направляются в Судан и Центрально-Африканскую Республику. Наращивается и военная группировка и в свой Сирии.

«Эхо Москвы»