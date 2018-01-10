Виновниками аварии Нижне-Бурейской ГЭС назвали украинских производителей

«Русгидро» заменит все поставленные с Украины опоры на Нижне-Бурейской ГЭС. Глава компании Николай Шульгинов отметил, что необходимое оборудование будет производиться на «российских заводах».

Компания «Русгидро» заменит все поставленные украинскими предприятиями опоры на Нижне-Бурейской ГЭС после аварии, вызванной нарушением технологии их производства. Об этом глава компании Николай Шульгинов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, передает пресс-служба администрации президента России.

Он напомнил, что 24 августа прошлого года на строящейся ГЭС произошло повреждение шарнирной опоры и падение затвора плотины.

«Мы часть опоры достали из воды, провели исследование. Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», другого у нас нет. Основной вывод – что нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле», – рассказал Шульгинов. Кроме того, по его словам, были выявлены «неметаллические включения в металл».

Отвечая на вопрос о происхождении данных элементов для станции, глава «Русгидро» отметил, что производителями и затворов, и всего гидромеханического оборудования были украинские фирмы – Новокаховский завод «Укргидромех» и «Днепропресс» в Днепре.

«Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования», – подчеркнул руководитель компании.

«Но это никак не связано со сложными отношениями с украинскими партнерами», – уточнил Путин.

«Нет, это не связано. Это оборудование было изготовлено еще в 2013-2014 годах», – подтвердил Шульгинов.

По его словам, раньше у «Русгидро» не было возможности контролировать технологию изготовления данных элементов, однако «теперь мы пойдем другим путем и будем делать на российских заводах».

Напомним, что 24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, в результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Станция находится в 200 км от столицы региона – Благовещенска.

«Гуляй Поле»