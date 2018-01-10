Дело Януковича находится под угрозой повторного рассмотрения

В результат судебной реформы и ликвидации районных судов дело Януковича о госизмене могут начать рассматривать заново.

Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича начнут рассматривать сначала. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире «5 канала».

«Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново», – заявил Енин.

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались с самого начала.

Как известно, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Ранее Высший совет правосудия одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, все обвинения отрицает.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«5 канал»