Россия возмущена новым законом Латвии о ветеранах Второй мировой войны

МИД России пригрозила Латвии последствиями из-за недавно принятого закона об участниках Второй мировой. В статусе участника Второй мировой войны, по новому закону будет отказано представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. То же самое касается лиц, осужденных за преступления против человечества, а также сотрудников КГБ СССР и ЛССР.

Россия возмущена принятым в Латвии законом «О статусе участника Второй мировой войны», который уравнивает статус солдат, воевавших против нацистской Германии и ее союзников и против СССР. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует «Европейская Правда».

«Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен… Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, которые воевали на стороне фашистской Германии, с воинами антигитлеровской коалиции», – заявила Захарова.

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное издевательство над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений», – подчеркнула Захарова.

Москва, заявила Захарова, призывает международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы — «дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку».

Президент Латвии Раймонд Вейонис 4 января утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии.

Согласно закону, в статусе участника Второй мировой войны будет отказано представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. То же самое касается лиц, осужденных за преступления против человечества, а также сотрудников КГБ СССР и ЛССР.

«Европейская Правда»