Россия сопротивляется наложению штрафа за нарушения правил ВТО

Россия настаивает, чтобы ВТО созвала панель арбитров по спору с ЕС о импорте свинины.

До конца января российская сторона попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС свинине. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, передает «Европейская Правда».

«До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем», – сказал он.

«В том случае, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то у нас будет возможность либо эти проблемы исправить, либо мы снова вернемся за стол обсуждения этой темы — ответных мер со стороны ЕС», – пояснил Медведков.

Евросоюз просит предоставить себе право на прекращение уступок для России в размере 1,39 миллиарда евро в год. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из ЕС живых свиней и других продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов по данной продукции. По мнению МЭР РФ, данный запрос ЕС в связи с якобы не выполненным Россией решением органа ВТО по разрешению споров является необоснованным.

«Европейская Правда»