В Австрии скептически оценивают влияние санкций на Россию

Глава МИД Австрии считает, что санкции против России не сработали.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что санкции против России оказались безрезультатными и не достигли поставленной цели. Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на интервью министра австрийскому изданию «Kurier».

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», – заявила глава австрийской дипломатии.

Она отметила, что введенные против России санкции в июле 2014 года, которые были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, не сработали.

«Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали», – заявила Кнайссль.

На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения против России, дипломат ответила, что «справедливость не является категорией политики».

Вместе с тем она не стала уточнять, будет ли Австрия голосовать против продления санкций, зато отметила, что Вена будет действовать в гармонии с европейскими партнерами.

Кнайссль также отметила, что планирует визит в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, однако не уточнила, когда именно он может произойти.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том, что в Германии был наложен штраф на компанию нарушавшую условия санкций против России.

«Европейская Правда»