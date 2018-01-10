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Новости

В Австрии скептически оценивают влияние санкций на Россию

«Европейская Правда»
10 января 2018

Глава МИД Австрии считает, что санкции против России не сработали.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что санкции против России оказались безрезультатными и не достигли поставленной цели. Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на интервью министра австрийскому изданию «Kurier».

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», – заявила глава австрийской дипломатии.

Она отметила, что введенные против России санкции в июле 2014 года, которые были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, не сработали.

«Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали», – заявила Кнайссль.

На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения против России, дипломат ответила, что «справедливость не является категорией политики».

Вместе с тем она не стала уточнять, будет ли Австрия голосовать против продления санкций, зато отметила, что Вена будет действовать в гармонии с европейскими партнерами.

Кнайссль также отметила, что планирует визит в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, однако не уточнила, когда именно он может произойти.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том, что в Германии был наложен штраф на компанию нарушавшую условия санкций против России.

«Европейская Правда»

Tags: Австрия, Карин Кнайссль, Россия, санкции, санкции ЕС против России

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