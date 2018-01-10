Хроника оккупации Крыма: ислам, российские спецслужбы и терроризм

Под прицелом российских спецслужб: почему крымских мусульман обвиняют в терроризме?

Как мусульмане относятся к христианским праздникам, в том числе к Рождеству? Чем оккупация Чечни отличается от аннексии Крыма? И почему крымских мусульман обвиняют в терроризме или экстремизме, хотя до сих пор не было ни одного теракта? Об особенностях международной религиозной политики и притеснениях мусульман в аннексированном Крыму рассказывает муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов.

– В СМИ мы часто видим истории, что все мусульмане якобы органически не приемлют европейское Рождество, ведь Иисус Христос – это пророк Иса. Настолько ли остро стоит эта проблема?

– Ислам – не монолитная религия, в нем есть разные богословские теории. Консервативные салафитские круги считают, что мусульмане вообще не должны ни в какой форме участвовать в чужих религиозных праздниках. Однако большая часть мусульман в мире – умеренные, и они так не считают. Главное – не произнести слова, которые напрямую противоречат учению ислама. Это может быть просто поздравление с праздником, пожелание здоровья и благополучия. С точки зрения ислама, пророк Иса не воскресал, взяв на себя грехи человечества, – в нашей религии каждый человек всегда несет личную ответственность за свои поступки.

– То есть поздравить христианина с рождением Иисуса Христа можно?

– В Коране это описано довольно подробно – пожалуй, даже подробнее, чем в Библии. Но есть серьезные противоречия вокруг самой даты рождения: Рождество – праздник, установленный согласно традиции, а не по факту. С другой стороны, в исламе даже рождение пророка Мухаммеда не все считают значимым поводом. Что до дней рождения других пророков – а Иса лишь один из них – то это вообще не важно. Лично я считаю, что лучше поздравить просто с праздником.

– У нас есть вопрос от радиослушателя из Харькова:

«Добрый день! Вот во время войны за независимость Чечни мусульмане устроили там джихад против российских оккупантов. Почему они не сопротивляются подобным образом в Крыму?»

– Потому что мусульмане – это не террористы. Подобные действия не имеют никакого отношения к исламу. Дело в том, что чеченцы просто вели войну, как умели. В Крыму у мусульман нет оружия. В то же время около 20 тысяч украинских силовиков находилось на полуострове на момент аннексии. Согласно Конституции, именно они должны были защищать Крым. Чего ждать от безоружных граждан, если бездействуют военные?

– Думаю, что этот вопрос имеет еще одну сторону: российские власти постоянно заявляют о задержании каких-то «террористов» и «экстремистов» в Крыму, а террор при этом отсутствует.

– В России, по моему убеждению, уже устраивали подставные теракты по политическим мотивам: есть версия, что жилые дома в начале 2000-х взрывали спецслужбы, чтобы развязать руки Владимиру Путину в Чечне. Возможно, они даже нашли идейных людей из числа мусульман, которые участвовали в этом спектакле. Однако в Крыму таких просто нет, равно как и тех, кто порадовался бы жертвам ради какой-то идеи или освободительной борьбы. Возможно, именно потому Россия не устраивает кровавые инсценировки на полуострове – в Чечне все же было вооруженное сопротивление, которое можно во всем обвинить. Но, как мы видим, это не мешает российским спецслужбам фальсифицировать судебные процессы против крымскотатарских активистов по так называемым делам «Хизб ут-Тахрир». Увы, любой житель Крыма – не только мусульманин – может оказаться под прицелом этой машины.

Саид Исмагилов, «Крым.Реалии»