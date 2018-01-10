Гори они огнем, эти выборы

На выборы не пойдем, чтобы не умножать в мире количество зла и глупости, и тайно надеясь на то, что именно таким способом отдалим конец света. Пусть ненадолго, лет на тысячу, но отдалим.

Патриарх Кирилл призвал россиян идти на выборы. Вместе с тем глава Русской православной церкви известил их о неминуемом конце света, причем дважды. Полтора месяца назад, в день своего рождения, когда он, сославшись на Иоанна Богослова, заговорил о «приближении грозных мгновений истории». И вчера, в беседе с Дмитрием Киселевым, которому предстоятель поведал о современных технологиях Апокалипсиса, пишет Илья Мильштейн на страницах «Грани.Ru». Возникает вопрос: нет ли тут противоречия?

Разумеется, речь веду не о Конституции, согласно которой церковь у нас отделена от государства и от суетных мирских забот, связанных с назначенными на март выборами Путина. Ибо Кирилл, подобно многим его предшественникам, является госслужащим; ему по должности положено поддерживать кесаря и, воздействуя на избирателей, увеличивать явку.

Непонятно другое. Если конец света не за горами, то какая разница, сколько россиян явится в марте голосовать и выбирать себе Владимира Владимировича? Да и не приближает ли неотвратимый финал неотвратимая победа Путина?

Кстати, кое-какие намеки на сей счет в словах Кирилла при желании расслышать можно. Когда он говорит, например, о том, что «никогда раньше человечество не ставило на одну доску добро и зло», то есть о торжестве релятивистской гибридной морали в последние наши времена. Правда, с ним трудно согласиться, размышляя о человеческой истории, но это уже детали. В иных случаях, называя тех, кто способствует наступлению Апокалипсиса, патриарх высказывается прямо, сурово, политически грамотно. «Грех, учит Кирилл, демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр», стараниями всяких режиссеров и прочих деятелей культуры. От них, по его мнению, придет погибель. Так что намеки нам почудились.

Тем не менее настойчивость, с которой патриарх пугает паству и миллионы телезрителей, заставляет задуматься о разном. О грядущей нашей судьбе в целом и о ближайшем будущем, не сулящем ничего хорошего, если не считать выборов Путина. Хочется проникнуть в мысли предстоятеля и постичь, что там кроется, в их глубинах. Какой сигнал он посылает всем нам, соединяя в своих речах божественное Откровение, политический шантаж и оценочные суждения касательно фильмов и спектаклей.

Вероятно, дела обстоят так.

Светопреставление неизбежно, но мы его сумеем отдалить, если будем вести себя правильно и следовать предначертаниям главы РПЦ. Режиссерам типа Серебренникова или там Учителя нужно поаккуратней обращаться с публикой, а то вот в год столетия революции «ничего другого на экранах не появилось, как фильм, который бросает очередную грязь в лик страстотерпца». Не слишком увлекаться цифровыми технологиями, поскольку может так сложиться, что «вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность». Ну и необходимо, конечно, прийти на выборы Путина и проголосовать. Иначе сами понимаете, что вас ожидает. Потом не жалуйтесь.

Как отнестись к предостережениям Кирилла? Надо ли их воспринимать всерьез или с той безбожной насмешкой, которая сопутствует безбожному вранью? Не пора ли призвать к ответу мастеров культуры и банковских служащих? Короче, нужно ли ходить на те выборы, которые состоятся в марте?

Полагаю, что воспринимать апокалиптические прозрения его святейшества следует двояко. С одной стороны, все-таки патриарх обращается к нам, братьям и сестрам, да разве и мы сами не чувствуем жаркое дыхание ядерной войны, разве нам, а также американцам не рассказывали о радиоактивном пепле? К слову, тот самый откормленный бес, который вчера интервьюировал Кирилла, о ней и рассказывал. С другой стороны, неясно, насколько сведущ в этой теме церковный прорицатель. Что он знает об устройстве мира, который хоронит?

Иногда кажется, что знает буквально все: иные, менее осведомленные, не становятся патриархами. Но бывает и так, что просто диву даешься, разглядывая картину мира, им нарисованную. Жуткую вообще картину. Только вообразите: «сегодня, чтобы получить гражданство одной из европейских стран, — сообщает Кирилл тому же Киселеву, — людям… предлагают посмотреть ролик, в котором ярко представлена тема ЛГБТ, а по просмотру ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? И если человек принимает все изложенное, то он станет гражданином», а ежели запротестует, то не станет. Естественно, пытку роликом со всякими непотребствами нельзя не осудить, но и о том, что творится в голове повествующего об этих ужасах, нельзя не призадуматься. Опять-таки наблюдая его в одном кадре с тем телеведущим, который призывал сжигать сердца геев, и горестно размышляя о том, что эти двое созданы друг для друга, но мы-то здесь при чем?

Поэтому выводы из всего сказанного, увиденного и услышанного будем делать сложные. Патриарха поблагодарим за то, что неусыпно о нас заботится и своевременно оповещает об опасностях, нам грозящих. Грешных мастеров культуры признаем виновными в нагнетании вселенской катастрофы, но и простим, тем более что Серебренников и так сидит под домашним арестом. А на выборы не пойдем, руководствуясь неверно понятыми намеками патриарха, а также для того чтобы не умножать в мире количество зла и глупости, и тайно надеясь на то, что именно таким способом отдалим конец света. Пусть ненадолго, лет на тысячу, но отдалим. Гори они огнем, эти выборы.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»