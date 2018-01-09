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Новости

В Крыму судебное рассмотрения дела украинского активиста Балуха может быть завершено

«Крым.Реалии»
09 января 2018

Адвокаты просят суд перенести заседание по делу украинского активиста Балуха.

Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха обратилась в канцелярию подконтрольного Кремлю Раздольненского суда с ходатайством об отложении судебного заседания, запланированного на 10 января. Однако спустя почти четыре недели судья так и не рассмотрела данное прошение. Об этом «Крым.Реалии» рассказала адвокат Ольга Диндзе.

«Так копятся процессуальные нарушения… Нас в этом процессе не будет, другой адвокат также просил отложить заседание в связи с занятостью. Но если заседание завтра (10 января – КР) все же состоится, то все доказательства были исследованы, остались только свидетели защиты по характеристике личности и судебное следствие будет окончено», – сказала адвокат.

Во время последнего заседания, 27 декабря, Владимир Балух лег на пол из-за боли в спине. Ранее во время заседания суда Балуху дважды вызывали «скорую». «Гуляй Поле» напоминает, 1 декабря суд поместил Владимира Балуха под домашний арест.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

«Крым.Реалии»

Tags: Балух, крым, оккупация, Ольга Диндзе, репрессии, Россия, срок

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