В Крыму судебное рассмотрения дела украинского активиста Балуха может быть завершено

Адвокаты просят суд перенести заседание по делу украинского активиста Балуха.

Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха обратилась в канцелярию подконтрольного Кремлю Раздольненского суда с ходатайством об отложении судебного заседания, запланированного на 10 января. Однако спустя почти четыре недели судья так и не рассмотрела данное прошение. Об этом «Крым.Реалии» рассказала адвокат Ольга Диндзе.

«Так копятся процессуальные нарушения… Нас в этом процессе не будет, другой адвокат также просил отложить заседание в связи с занятостью. Но если заседание завтра (10 января – КР) все же состоится, то все доказательства были исследованы, остались только свидетели защиты по характеристике личности и судебное следствие будет окончено», – сказала адвокат.

Во время последнего заседания, 27 декабря, Владимир Балух лег на пол из-за боли в спине. Ранее во время заседания суда Балуху дважды вызывали «скорую». «Гуляй Поле» напоминает, 1 декабря суд поместил Владимира Балуха под домашний арест.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

«Крым.Реалии»