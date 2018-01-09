Россия. Зарисовки ситуации: факты, сценарии и прогнозы

О состоянии российской общественно-политической жизни в современных геополитических реалиях. Тезисы о внутренней и внешней политики России в условиях санкций, агрессии против Украины, экономического кризиса и меняющейся геополитической ситуации.

Сидел тут думал и пришла такая идея: Когда не хочется писать статью, или для нее мало фактологического материала, а то и вовсе хочется ограничится тезисами – следует записать, назовем так зарисовки. Иногда меня пробивает, я их писал уже, теперь наверно следует согнать их в один альбом, пишет Олег Шро на свое странице в Facebook. О России, как раз тезисно:

1) Ну, нашумевшее заявление министра финансов Антона Силуанова: Резервный фонд – всйо! Впрочем это было понятно еще… в 2008 году, когда власти запустили свои шаловливые ручки в него. К концу 2013 было уже понятно, что раз засекретили состояние этих фондов (еще и Национального благосостояния, который, к слову сказать, отношения к развитию не имел никогда, он всего лишь резерв государственного Пенсионного фонда) – то дело швах. Ну, а сейчас просто произошло то, что и должно было произойти в условиях убитой экономики и зачищенного политического поля…

2) Самая большая веселушка, что и финансово-кредитная система России – всйо! Честно – вот этого бабаха ждал… аж с 2012 года, публиковал такую статью, еще года три назад она была актуально, сейчас – уже просто история. В общем – Аминь! Вслед за космосом полетели и финансы…

3) Недовольство регионов, элит и жителей (общества там к сожалению нет, было бы – не было бы войны). Ну, тут всего два момента. С одной стороны декларируемая федерация + о чем забывают – местное самоуправление: вот это все и должно решать насущные проблемы жителей городов, поселков, сел, деревень и хуторов, при чем за счет самих себя. Тут конечно много скажут про то что декларация это одно, а реальные механизмы работы совсем иное (решение, кстати, тут есть как исключить российское государство из повседневной жизни на раз–два, причем). А глобальные и реализуемые решения: ситуативное (актуально именно сейчас, до выборов) – тут можно найти текст, а концептуальное, способное изменить все – тут можно почитать. Второе – это полный провал всех федеральных политиков на региональном, и тем более местном уровне, это, как встреча инопланетян, по другому не скажешь… Про правовой нигилизм всех сторон… на самом деле еще Салтыков–Щедрин писал (вот кого надо усилено в школе проходить, что бы дети понимали что такое «русская культура»)…

4) То что США видит в России угрозу и причисляет ее к «оси Зла», так не забываете, что США видят угрозу и в Китае, что не мешает расширять с этой страной-коррпорацией торговое и прочего сотрудничества. Россия в этом плане ничем для США не отличается. Хотя Тиллерсон и назвал ее «режимом» (the regime) тем не менее не говорит о силовом давление, совсем наоборот, согласен на сотрудничество в определенных вопросах, по Ближнему Востоку, например. В общем, если Путин завтра кнопку не нажмет, или американских солдат не пристрелит или еще что либо – то на него будут смотреть, как на Мугабе или аятолл в Иране: «Тип мерзкий, но тратить время и ресурсы не стоит пока»…

4) Единственная лазейка, которая появляется у российских властей связана с изменением приоритетов политики США, не только в отношение Украины, самой России, но даже и ЕС, да и НАТО. У США сейчас две головные боли: ракетно-ядерные игрушки Ким Чен Ына и извечный геополитический котел проблем, подчеркнем, что с достоисторических времен – Ближний Восток. Все остальные вопросы надо пока закрыть, заморозить, в общем, как получится, но перевести эти проблемы в латентную фазу. Тут никакой-то злой умысел, а рациональный подход, расчет ресурсов и прогнозируемость действий. Именно по этому – меньшие проблемы пока будут в стороне. Напомню, Курт Волкер ждет переизбрания Владимира Путина, что бы начать реализацию мирного плана на Донбассе. Если добавить, что первом контакте Меркель с Трампом, последний продемонстрировал присутствие полного отсутствия в европейских вопросах вообще и в вопросе Украины, в частности, то понятно что даже Европа в целом не в приоритете США. Да и Тиллерсон об этом же пишет… В общем поле для маневра у кремлевских «небожителей» пока есть и до выборов они вряд ли, что либо активное предпримут, даже в образе Путин–«миртворец» (об этом тут хорошо написано). Разве, что границу с Украиной на участке с ОРДЛО «перерисуют», говорят они этим активно заняты последние месяцы…

5) Сами российские выборы уже давно стали фарсом. Единственный метод реального их срыва – снять кандидатуры всех баллотирующихся в президенты 16 марта 2018 года, что бы Путин остался единственным кандидатом, тогда выборов просто не будет… Все остальное о чем говоря – от лукавого…

Олег Шро, Facebook