Умирающий «русский мир» в Украине

Как Украина избавляется от «русского мира», все больше и больше от него дистанцируясь за последние годы. Сделано уже не мало, есть и ошибки, но в целом наблюдается положительная тенденции развития ситуации в обществе и государстве. Однако существуют и серьезные угрозы.

С каждым годом войны Украина становится все дальше от России, в том числе ментально. Один из основных факторов – собственно путинская агрессия. При этом в 2017 году властями были приняты ряд решений, направленных на замену русского языка украинским в публичной плоскости. Некоторые шаги можно считать успешными, но были и серьезные промахи. Какой должна быть эффективная борьба с «русским миром» и чего стоит остерегаться, разбирался заместитель главного редактора «Апострофа» Ярослав Жаренов.

Введение квот на ТВ и радио

Много прений вызвало обязательное использование украинского языка на радио и телевидении, однако медиахолдинги, скрипя зубами, выполняют закон. При этом, по последним данным, объемы украинского языка еще и превышают квоты. Из эфира пропали российские группы типа «Любэ», стало меньше Лолиты и Филиппа Киркорова, а Стаса Михайлова органично заменил Олег Винник, который, к слову, поет на двух языках и категорически отказывается ездить с концертами в РФ.

Что важно, вряд ли можно говорить об уменьшении аудитории ТВ-каналов или радиостанций. Знаменитая фраза гласит: «Женщины любят ушами». Здесь, по всей видимости, подход аналогичный – постоянное звучание украинского языка сперва может вызвать раздражение у русскоязычного населения, затем люди изучают новые слова и уже без перевода понимают по-украински. Я не говорю о любви и постоянном использовании украинского языка, однако уже намного реже будет встречаться полное его непонимание. И это – переломный момент.

В контексте введения квот не произошло того, о чем с пеной у рта кричали противники законопроекта. В эфире радиостанций звучит не только «Океан Эльзы», свой шанс получили ряд молодых перспективных групп и исполнителей. Выкручиваться попробовало даже радио «Шансон», однако после украиноязычной версии «Мурки» отпадает даже малейшее желание слушать эту волну.

Культурная «зачистка» происходила не только на телеэкранах или радио. На протяжении трех последних лет силами активистов, журналистов и властей был запрещен въезд в Украину многим звездам российского кино и шоу-бизнеса. Безусловно, у большого количества поклонников их творчества это вызывало возмущение, однако спустя несколько дней гневные разговоры заканчивались, а артист терял украинскую площадку для заработка на ближайшие 3-5 лет. Считаю это справедливым наказанием, ведь многие из российских артистов попали в «черные списки» по причине незаконного посещения оккупированного Крыма. Они прилетали на полуостров из России, не проходя погранконтроль в пунктах пропуска на админгранице между Херсонской областью и АРК. Да, во многих случаях мне лично приходилось пинать СБУ и указывать на доказательства нарушений со стороны публичных персон, однако важен результат – и в итоге сотни граждан РФ не смогут приехать в Украину. И это тоже важная победа.

Примечательно, что в 2014-2015 годах российские звезды повально ехали с концертами в Крым, однако уже в 2016-2017-м ситуация немного поменялась: некоторые артисты начали отказываться ехать на полуостров, опасаясь попадания в «черные списки». Безусловно, даже сейчас право приехать в Украину имеют многие из тех, кто гастролировал на аннексированном полуострове (группа «Ленинград» – яркий тому пример), однако не так давно приезд всех российских звезд начал согласовываться с СБУ. Именно спецслужба должна узнать и определить, нарушал ли тот или иной артист закон Украины, поддерживал ли сепаратистов и так далее. Есть опасение, что сотрудники СБУ за небольшой «откат» могут закрыть глаза и пропустить некоторых звезд, но тут уж надеюсь на сознательность организаторов концертов и давление прессы.

Запрет ВК и Одноклассников

В мае 2017 года в Украине решили ограничить доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. Еще до вступления закона в силу пророссийские общественники рассказывали о сложностях технической реализации, нежелании граждан покидать данные соцсети и так далее. В реальности все оказалось совсем по-другому: провайдеры в установленные сроки заблокировали доступ к ВК и ОК, после чего их покинули миллионы украинских пользователей, переместившись в более современные соцсети. Здесь отмечу любопытный момент: причиной «ухода» из ВК и ОК стала не фактическая блокировка (обойти ее при помощи VPN не составляет труда), а тот факт, что там попросту не осталось аудитории. Многие френды стали либо реже туда заходить, либо сменили их на другие соцсети (преимущественно – Facebook). Сужу на собственном примере: до запрета я активно пользовался и Facebook, и ВКонтакте, однако сейчас ВК посещаю все реже. Из более чем 1000 френдов онлайн обычно не более полусотни. Очень показательная цифра.

Да, можно говорить о каких-то признаках цензуры и «дурацких» запретах, но на деле в соцсети ВКонтакте во время Евромайдана, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе активно распространялись фейки и вбросы об этих событиях. Были скуплены и переименованы ряд сообществ типа «Антимайдан», «Союз граждан России и Украины», «Сводки ополчения «Новороссии» и так далее. И таких групп, через которые в ленту ВК попадали заведомо ложные сведения, тысячи. Активность украинских пользователей резко упала, а значит, и кремлевская пропаганда потеряла значительную часть своей аудитории.

При этом все чаще граждане стали переходить на украинский язык в бытовом общении. О таких случаях нередко рассказывают жители Харькова, Херсона, Днепра, Киева и других городов. Мова звучит в магазинах, на улицах, в транспорте и уже не встречает удивленных вопросов среди местного населения. И это не значит, что русский язык в Украине притесняют, как об этом продолжают рассказывать пропагандистские ресурсы Кремля. Просто агрессия РФ помогла многим людям из категории «а какая разница?» понять, что там, где «русский мир», могут завтра неожиданно появиться «защитники» на танках. Украинский язык выступил определенной броней, которая отчасти спасла Украину от реализации плана «Новороссия» с оккупацией восьми восточных и южных областей страны.

Даже в Верховной Раде, с какой бы антипатией я ни относился к народным избранникам, пресекают попытки выступлений депутатов на русском языке. Правильно ли это – пусть каждый делает вывод для себя. Парламент – лицо государства, и, как по мне, весьма странным выглядят выступления с главной трибуны страны не на государственном языке. Исключениями могут быть разве что высокопоставленные заграничные гости, как это было с Джо Байденом и его фееричным спичем.

Вместе с тем, далеко не каждый шаг властей имел положительные последствия. Показательным является закон об образовании который вызвал громкий дипломатический конфликт между Украиной и Венгрией. Лично у меня сложилось впечатление, что украинские власти решили попросту «забить» на Венгрию и живущих на Закарпатье этнических венгров. И правда, что может сделать 43-миллионной Украине страна с населением меньше 10 миллионов? А оказалось, что принудительная и непродуманная украинизация показала реальный уровень дипломатии Павла Климкина – мы не смогли тихо уладить вопрос с западным соседом, получив вдобавок оплеуху в виде приезда главы МИД Венгрии в Ужгород (Петер Сийярто побывал на Закарпатье в начале октября, – «Апостроф»), который на украинской земле отказался встречаться с министром иностранных дел Украины. Шикарно звучит, не правда ли?

В связи с этим хочу напомнить властям, что язык – мощное оружие, и его нужно вдумчиво использовать. Во время гибридной войны именно язык может стать фактором самоопределения для многих украинцев. Говоря об использовании украинского языка, важно помнить: русскоязычные автоматически не «работают» на Кремль, а украиноязычность не может быть 100%-м доказательством патриотизма. В сложившихся условиях нужно не забывать о тех, кто ехал защищать свою Родину, начиная с 2014 года. Ведь на войне особо не играло роли, на каком языке говорили волонтеры, бойцы или медики. Главной целью стала защита собственной земли от агрессора. Хочется, чтобы наши политики каждый раз помнили и об этом, и о более чем 10 тысячах погибших, если вдруг у них возникнет соблазн поиграть на чувствах граждан языковым вопросом. Не только слова, но и шаги властей в этом контексте должны быть очень аккуратны и продуманы.

Жесткая принудительная украинизация не даст нужного эффекта, а скорее вызовет волну негодования. Тут в качестве примера можно вспомнить заявление Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто не способен выучить украинский язык. В то же время можно уверенно говорить, что шаги по мягкой украинизации в среднесрочной перспективе действительно увеличили число людей, которые начали использовать государственный язык даже на бытовом уровне. Уже создана ситуация, в которой пусть не знание, так хотя бы понимание украинского языка стало потребностью. Да, пока не обязанностью, но все же… И, что важно, за эти несколько лет разговаривать на украинском языке стало не стыдно, а вошло в норму.

Ярослав Жаренов, «Апостроф»