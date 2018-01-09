Судьбы зачинщиков «ЛНР»

Гримасы «русской весны»: Куда пропали первые главари «ЛНР». После изгнания бывшего главы «ЛНР» Игоря Плотницкого к власти в «республике» пришли люди, не имеющие прямого отношения к событиям 2014 года в Луганске.

Новый «глава «ЛНР» Пасечник во время горячих событий весны-лета 2014 года, например, отсиделся на «конспиративной квартире» и «всплыл» лишь осенью 2014-го, возглавив так называемое «МГБ ЛНР». Его «правая рука» Борис Петренко и вовсе занимался расследованием сепаратистских протестов в Луганске и участвовал в допросах и арестах пророссийских активистов. Так, 3 апреля 2014 года Петренко допросил и завербовал будущую «депутата ЛНР первого созыва» Лию Коваленко. Иван Жеведь, на страницах «Depo.Донбасс» рассказывает о перипетиях судьбы первых главарей «ЛНР».

Новый спикер «Народного совета ЛНР» Денис Мирошниченко, хоть и поддерживал «русскую весну», поначалу находился на вторых, а то и на третьих ролях, «всплыв» лишь осенью 2014-го, когда экс-начальник Управления спорта и молодежи ЛОГА Олег Акимов «пропихнул» его в «Народный совет». При этом возглавляемые им «Лугари» – детская общественная организация – действовали под украинской юрисдикцией до июля 2014 года.

Новый вице-премьер Олег Черноусов весь 2014 год провел в должности главы таможни Луганской области, перейдя на сторону «ЛНР» лишь летом 2015 года. А вот те «фанатики первой волны», которые под контролем ФСБ РФ захватывали СБУ и создавали «первое правительство «ЛНР», давно отодвинуты от политических процессов, а некоторых уже и вовсе нет в живых, как, например, лидера протестов 2014-го и первого «главы ЛНР» Валерия Болотова, умершего при странных обстоятельствах год назад в Москве.

«Depo.Донбасс» решило вспомнить, как формировалось весной 2014-го «первое правительство ЛНР», и какова судьба его участников.

18 мая 2014 года «Республиканское собрание ЛНР» утвердило на пост «Премьер-министра ЛНР» Василия Никитина. Он пробыл в должности премьера аж до 3 июля 2014-го, то есть, полтора месяца, когда его заменили на российского политтехнолога Марата Баширова. Который, в свою очередь, покинул Луганск в августе, когда город был в кольце украинских войск. В правительстве Баширова все вопросы решал Дмитрий Семенов – «первый вице-премьер и министр по финансово-экономическим вопросам», приближенный к Болотову. Фактически, он целый месяц возглавлял «правительство», но после прихода к власти Плотницкого лишился кресла и всех привилегий.

Никитин же, получив должность заместителя «премьер-министра ЛНР» по социальной политике, от финансовых потоков был отстранён и поддержал кандидатуру Плотницкого, свергнувшего Болотова в августе 2014 года. За это он сохранил пост, но продолжил играть номинальную роль в делах «ДНР». После чего перешел в оппозицию, теперь уже к Плотницкому. В итоге был снят с должности в январе 2016 года. С тех пор информация о нем отсутствует.

Первым «вице-премьером» был назначен Геннадий Цыпкалов. В августе 2014-го, как и Никитин, он, предав Болотова, поддержал Плотницкого, за что пошел на повышение и стал главой «Совмина». Но в 2015-м вступил в противостояние с Плотницким, за что в декабре 2015-го был отстранен от должности, а в сентябре 2016-го задержан по делу «о попытке совершения государственного переворота». 24 сентября 2016 года Цыпкалов был найден повешенным в камере. По утверждениям экс-главы «парламента ЛНР» Алексея Карякина, «вице премьер» был задушен с последующей инсценировкой самоубийства. После ноябрьского переворота и побега Плотницкого, все обвинения с него были сняты. Разумеется, уже посмертно.

18 мая 2014 года Валерий Болотов своим приказом назначил на должность Министра внутренних дел «ЛНР» Юрия Ивакина. Ивакин формально возглавлял МВД до августа, после чего отбыл с награбленным в солнечный Крым. Объявлен в розыск «прокуратурой ЛНР». Сын Ивакина, Александр Ивакин, спокойно живет в Киеве и в апреле 2017 года даже стал слушателем учебных курсов для получения знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов при Министерстве юстиции Украины.

21 мая 2014 года на должность Министра обороны «Республиканское собрание ЛНР» утвердило Игоря Плотницкого, который уже в августе стал главой «ЛНР» и продержался при власти дольше всех из первого состава «министров». Но и он был свергнут в результате переворота в ноябре 2017 года. Плотницкий успел убежать в Москву, с тех пор его судьба неизвестна.

Окончательно «правительство» Никитина было сформировано 27 мая 2014 года. «Министром» образования, науки, культуры и религии, например, стала Леся Лаптева, выпускница исторического факультета ЛНУ им.Т. Шевченко 2002 года, рядовая учительница, позже — завуч 8-й школы города Краснодона. В начале мая 2015 года Лаптева покинула пост и, вместе с заместителем О. Тарасюком, исчезла в неизвестном направлении. Уже после ее побега «генеральная прокуратура «ЛНР» установила, что Лаптева занималась банальными приписками и воровством – увеличивала на бумаге количество учеников и студентов на оккупированной территории, получала на «мертвых душах» гуманитарную помощь из России, которую и присваивала. «Генпрокуратура ЛНР» утверждает, что экс-«министр» нанесла ущерб почти на 450 тысяч рублей.

Какое-то время Лаптева сидела тихо, но 4 июня 2015-го в Москве был внезапно зарегистрирован Фонд социально-значимых проектов развития образования «Мир Детям», в котором Лаптева числится президентом. Теперь она деньги на помощь детям у неравнодушных людей, а заодно помогает с партийной атрибутикой КПРФ.

«Министром здравоохранения» стала Леся Архипова. Погибла она 2 июня 2014 года после взрыва возле Луганской ОДА. Сменивший ее Виктор Бабасиньян пробыл в должности до августа 2014-го. После прихода к власти Плотницкого «министром» стала Лариса Айрапетян, с которой у него, поговаривают, «были не только рабочие отношения». Пробыла в должности до 2016 года, пока «глава ЛНР» не обвинил Айрапетян в «слишком больших аппетитах» при распределении бизнеса от перепродажи медикаментов из гуманитарной помощи. Была объявлена в розыск «генпрокуратурой ЛНР» и пропала без вести. Экс-глава «парламента «ЛНР» Алексей Карякин сообщил о смерти Айрапетян и обвинил в ней Плотницкого.

«Министром» сельского хозяйства и продовольствия назначили Валерия Потапова. За довольно короткий срок Потапов сделал головокружительную карьеру в «правительстве» «ЛНР». Он успел поруководить «министерством» сельского хозяйства и продовольствия, «министерством» промышленности. Далее пошло по восходящей: в августе 2014 Валерий Потапов был назначен первым «вице-премьером» «правительства «ЛНР» . Также занял посты руководителя аппарата «Совмина» и «министра» промышленности.

На должности «первого вице-премьера правительства» самопровозглашенной «республики» заведовал теневой бухгалтерией Плотницкого. Сфера интересов — разграбление гуманитарки с последующей реализацией через подконтрольные Плотницкому торговые сети (магазины «Народный», бывшие АТБ). Также через него проходили доходы от продажи контрабандного российского топлива на заправках, «отжатых» тем же Плотницким.

10 марта 2015 года Потапов потерял официальный статус — был уволен с занимаемых должностей. Причина, по которой Плотницкий вынужден был слить своего подельника, — громкий скандал о краже гуманитарки, который раскрутили конкуренты Плотницкого из «МГБ ЛНР». В декабре 2014-го на складах, контролируемых Потаповым, «МГБ ЛНР» обнаружило российскую гуманитарку и оборудование российского происхождения. Тогда Плотницкому удалось отстоять Потапова и эту часть своего теневого бизнеса. А уже в январе 2015-го Плотницкий нанес ответный удар — руками частной военной компании «Вагнер», состоящей из военнослужащих армии РФ, была осуществлена попытка разоружить отдельную бригаду особого назначения «Одесса», контролируемую «МГБ ЛНР». В ответ от имени бригады в интернете появилось видео со вскрытием складов Плотницкого, которыми руководил Потапов, где хранилась предназначенная для перепродажи в супермаркетах «Народный» гуманитарная помощь, контрабанда, а также газовые мини-печи и баллоны, переданные ЛНР идейными союзниками террористов из КПРФ. Недовольство крысятничеством вышло на новый уровень, и Плотницкому пришлось отодвинуть Потапова в тень.

«Министром» угольной промышленности, топлива и энергетики был назначен Сергей Баранов. Будучи «министром», Баранов принуждал руководителей угольных предприятий, которые работают на оккупированной территории, обслуживать экономические интересы «ЛНР». После своей «отставки» в августе 2014-го Баранов жил фактически на нейтральной территории в городе Золотое-3, в незаконно приватизированном им здании бывшего детсада, где он устроил собственное «имение».

В марте 2015 года был задержан контрразведкой СБУ. 31 мая 2017 Кременский районный суд экс-депутата Первомайского горсовета Сергея Баранова оправдал. Защита Баранова настаивала на том, что «министром» он стал вынужденно – «под дулами автоматов». В июне 2014-го он якобы был похищен боевиками, и в плену узнал, что жизнь его жены находится под угрозой. В то же время, видеозапись, на которую ссылается защита Баранова, суду предоставлена не была.

Обвинение требовало для Баранова 10 лет лишения свободы. После трехчасового перерыва коллегия судей огласила приговор, согласно которому доказательств вины подсудимого оказалось недостаточно. Баранов признан невиновным и оправдан из-за недоказанности совершения им преступлений.

«Министром» юстиции назначили Дениса Козореза. С 2011 года Козорез был начальником Управления правового обеспечения Краснолучского горсовета. Пробыл в должности до августа 2014-го. После этого вернулся в родной Красный Луч, где безуспешно пытался найти работу. «Он сейчас в крайне тяжёлом положении. В городе бывший чиновник никому не нужен», – говорят местные жители.

«Министр» спорта и туризма Игорь Шахов также просидел в кресле недолго – до конца 2014 года, после чего вернулся в Красный Луч на прежнюю должность директора КУ «Комплекс спортивных сооружений». Стал помощником «депутата НС ЛНР», коммуниста Андриянова. В появившейся в ноябре 2015-го таблице лиц, которые, по мнению советника «главы ЛНР» Родиона Мирошника, способны «негативно повлиять» на результат кандидатов от общественного движения «Мир Луганщине» на местных выборах, про Шахова говорилось следующее: «негативно высказывается в адрес первого руководителя города, его методов руководства и в целом о работе Администрации» и «Объект изучения МГБ ЛНР. Необходимость проведения профилактической беседы с работниками силовых структур» .

«Министром» строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры утвердили Елену Еременко. Снята она была уже в августе 2014-го. С тех пор работает в аппарате «министерства».

Всего за три года в «ЛНР» уже сменилось шесть «министров ЖКХ». Связано это с большим соблазном коррупции и разворовывания российской гуманитарной помощи, выделенной на строительство. Так, «министр» Алексей Русаков 10 февраля 2016 года был задержан правоохранительными органами за финансовые злоупотребления. Русаков был осуждён на 4 года лишения свободы за махинации с коммунальными платежами. В сентябре 2016 Русаков сбежал из-под домашнего ареста.

«Министром» транспорта, связи, информации и массовых коммуникаций стал Игорь Беляев. С санкции Беляева в июле 2014 в Брянке был разграблен медицинский центр «Медиком». Уничтожено дорогостоящее медицинское оборудование, разграблена гостиница медцентра и кафе, находившееся в том же здании. В августе Беляева сократили до «министра» транспорта, а в ноябре и вовсе уволили. Сменивший его Александр Чумаченко пробыл в кресле недолго и в мае 2016 написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

«Министром» промышленности стал Николай Дремин – Директор Луганского ООО «Стелс» (торговые поставки продуктов питания), но пробыл им недолго – промышленность подмял под себя упомянутый выше «кошелек» Плотницкого Потапов. В 2015 году создал Благотворительный фонд «Содружество Донбасса» для сбора средств от доверчивых россиян. Но дела у «фонда» не пошли…

«Министром» природных ресурсов и экологии стал Роман Бутов. Бутов был директором Станично-Луганского районного центра «Спорт для всех» (до 12.04.2013). С 2009-го – председатель Луганской областной общественной организации «Молодежь Луганщины – за чистую экологию». Бутов – выходец с сепаратисткой организации «Луганская гвардия», поэтому с приходом к власти Плотницкого лишился портфеля. В 2015-м, во время раскола в «Луганской гвардии», примкнул к крылу «народного губернатора Луганщины» Харитонова. Поняв, что с алкашом Харитоновым «каши не сваришь», Бутов подался в братское «ДНР», занял должность начальника «Отдела рыбоохраны Государственного комитета водного и рыбного хозяйства».

Управляющим делами «правительства» стал Олег Тарасюк. Правда, пробыл в этой должности недолго – уже 8 июля 2014 в его кресло посадили Олега Лаптева, брата «министра» образования, науки, культуры и религии Леси Лаптевой. А сам Тарасюк получил должность ее заместителя, а также стал «Почетным президентом» университета ЛНУ имени Тараса Шевченко. Весной 2015-го вместе с Лаптевой со всем награбленным сбежал в РФ.

Вообще, на должности «управляющего делами Совмина» долго не задерживались. Так, Алена Гизай, не проработав и года, «слетела» с должности в январе 2016-го. Сменивший ее и.о. министра «Совмина ЛНР» Евгений Березин в марте того же года, почувствовав неладное, не стал дожидаться визита людей из МГБ и, никому не сообщая, уехал в РФ. Вдогонку ему Игорь Плотницкий направил российским «кураторам» письмо, в котором сообщил о «самовольном оставлении территории республики и.о. министра Совета министров Березиным». Он жаловался, что беглец тем самым «парализовал работу» важного «государственного» органа. В итоге «генпрокуратура ЛНР» объявила Березина в розыск «За злоупотребления служебной властью».

Наталья Хорошева, поработав чуть больше года, потеряла должность после недавнего переворота и бегства Плотницкого.

Главой департамента по связям с общественностью стал старобельчанин Александр Малыхин. Также он был руководителем «администрации главы и правительства ЛНР», но после «свержения» Болотова оказался не у дел.

Главой «администрации по налогам и сборам» стал Евгений Солоп. Но особо собрать налоги он не успел – лишился должности после прихода Плотницкого.

Из перечисленного выше следует, что дальнейшая судьба у первых «министров ЛНР» оказалась разнообразной. В основном «министры» это «фанатики» поверившие в «русскую весну», обещания русских кураторов и сумевших оказаться в нужное время в нужном месте, воспользовавшись «социальным лифтом». Часть опиравшихся на Болотова после прихода к власти Плотницкого оказались никому ненужными и вернулись к прежней жизни. Те же, кто на первых порах поддержали Плотницкого, со временем поплатились за это должностями (Никитин) и жизнью (Цыпкалов).

Также стоит отметить, что многие не выдержали испытания властью и свалившихся на них денег. Так, за разворовывания «гуманитарки» должности лишились «кошелек» Плотницкого Потапов и «любовница» Айрапетян (по словам Карякина, убита людьми Плотницкого). После обвинения в воровстве пришлось бежать в РФ Лаптевой и Тарасюку. Туда же сбежал из-под домашнего ареста и Русаков и обвинений в злоупотреблении служебной властью Березин. В Крыму оказался Ивакин, а Сергей Баранов и вовсе подался в Украину, где даже был оправдан судом.

Дольше из всех продержался Плотницкий – но и ему после очередного переворота пришлось бежать в Москву. Что же касается действующей власти в «ЛНР», то и она может оказаться недолгой, и тот же Пасечник, Черноусов и Мирошниченко могут оказаться там, где сейчас оказался Плотницкий, Болотов и Цыпкалов…

Иван Жеведь, «Depo.Донбасс»