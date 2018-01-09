Украина уверенно лидирует в мировом рейтинге паспортов

Украина заняла первое место среди стран СНГ и 44-е в мире.

9 января 2018 года компания «Henley & Partners» опубликовала ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий. Об этом информирует пресс-служба компании.

В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге среди стран СНГ и 44-е в мире. Страна существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году. Россия заняла 48-е место в Индексе, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией. Россияне могут посещать без визы 110 стран мира. Практически все страны Содружества улучшили показатели прошлого года по количеству стран с безвизовым въездом.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

Если говорить о странах, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, то самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта – EUR 8-10 млн. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере EUR 1-2 млн, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно. Среди карибских стран с инвестиционными программами самым мобильным паспортом является паспорт Сент-Китса и Невиса с безвизовым доступом в 139 стран мира.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Индекс паспортов «Henley & Partners», ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

«Henley & Partners»