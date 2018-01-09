Украина уже получает летальное оружие из США

Полк «Азов» уже получил летальное оружие из США. Речь идет о гранатометах PSRL, которые, по данным СМИ, были у «азовцев» уже в июле 2017 года.

Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер разместил в Twitter, передает «Фокус».

«Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон «Азов» «уже» имеет изготовленное в США летальное вооружение», – говорится в сообщении.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon. — Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018

Арик Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.

And they have been using those grenade launchers in Azov since at least 2015 unless I’m wrong — Will Ponomarenko (@WillPonomarenko) January 8, 2018

По данным «Голоса Америки», речь идет о гранатометах PSRL американского производства. Как выяснили журналисты, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет их в Украину.

PSRL – это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.

Главный директор компании Ричард Вендивер рассказал, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-ом.

«Фокус»