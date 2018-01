Украина уже получает летальное оружие из США

Полк «Азов» уже получил летальное оружие из США. Речь идет о гранатометах PSRL, которые, по данным СМИ, были у «азовцев» уже в июле 2017 года.

Ведущий исследователь проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Такое сообщение Арик Толер разместил в Twitter, передает «Фокус».

«Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон «Азов» «уже» имеет изготовленное в США летальное вооружение», – говорится в сообщении.

There's a lot of noise around the U.S. approving Javelin sales to Ukraine, but there are *already* American-made lethal weapons on the front lines of the Donbas with the Azov Battalion. New #MinskMonitor coming soon.

— Aric Toler (@AricToler) January 8, 2018