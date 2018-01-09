В Чехии выявили наемников участвовавших в российской агрессии против Украины

Чехия расследует участие десяти своих граждан в войне на Донбассе.

В Чехии ведут расследование относительно участия своих граждан в войне на востоке Украины. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на чешское издание Respekt.

Речь идет о наемниках, которые воевали на стороне боевиков. Одному из них уже объявили о подозрении. Двое погибли в боях на Донбассе.

В Чехии обеспокоены возвращением своих граждан в страну после участия в Российской агрессии на Донбассе. Журналисты отмечают, по мнению чешских спецслужб, возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности страны.

«ТСН»