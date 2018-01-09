Экс-«министру» оккупированного Крыма избрали меру пресечения

Во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток.

Экс-«министру» аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц. Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик.

По данным «Крым.Реалии», во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток.

«Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал организации «референдума» о присоединении Крыма к России», — говорится в сообщении.

Адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, так как не намерен скрываться и хочет «через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что никак не вредил Украине».

Сам Михальчевский виновным себя не признает.

Как известно, СБУ выявила экс-«министра здравоохранения» аннексированного Крыма Петра Михальчевского в Киеве и провела обыск в месте его проживания.

За матеріалами #СБУ колишнього «міністра охорони здоров`я Криму» взято під вартуЗа матеріалами Служби безпеки України … Опубліковано Служба безпеки України 8 січня 2018 р.

Прокуратура АК Крым подготовила для Михальчевского сообщение о подозрении в госизмене. Решался вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Михальчевскому инкриминируется ст. 111 УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным прокуратуры АР Крым, «экс-министру» было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать он будет задержан.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта до июня 2014 год после аннексии Крыма Россией.

Позже оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Украинская Правда»