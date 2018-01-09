В Крыму растет недовольство действиями российских властей

Обманутые крымчане обвинили в своих бедах российскую власть и Центробанк России.

Крымчане, пострадавшие от действий Центрального банка России (ЦБ РФ) обвиняют новую власть, губернатора Аксенова и называют Россию бандитским и коррупционным государством. Скандал вызван санационными мерами по стабилизации финансово-кредитной системы России, которые проводят в Крыму. Об этом сообщает «Дзен Лично.ВАМ»

По информации «Дзен Лично.ВАМ» жители Крыма написали открытое письмо в редакцию «Новых известий». Поводом стало введение временной администрации в кредитный потребительский кооператив «Центральная касса».

Как пишут вкладчики, суммы вкладов были от нескольких тысяч до миллионов рублей. С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте издания «Новые известия».

«В октябре 2017 года вышеуказанный кооператив решением ЦБ РФ был неожиданно закрыт, после осуществленной им проверки, хотя для этого, как мы считаем, не было каких-либо серьезных причин», – говорится в письме.

То есть, это ЦБ РФ, по мнению обманутых крымчан, виноват в «неожиданно» возникших проблемах кооператива. Теперь обманутые вкладчики просят государство вернуть им деньги.

Попутно крымчане обвиняют новую власть, губернатора Аксенова и называют Россию бандитским и коррупционным государством. На официальном сайте КПК о введении временной администрации пишут на главной странице и предлагают вкладчикам ждать банкротства и писать свои требования по почте.

«Я всегда с большим вниманием читаю и публикую новости о банковской сфере Крыма. Именно там ушли с рынка украинские банки, государство выплатило вкладчикам этих банков порядка 30 миллиардов рублей. И сейчас там выжженное поле: крупные госбанки не заходят в Крым, опасаясь санкций. А мелкие едва держатся на плаву и берут конские комиссии за свои услуги», – прокомментировали случившееся в «Дзен Лично.ВАМ».

«Дзен Лично.ВАМ»