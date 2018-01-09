Российский наемник воевавший на Донбассе требует опровержения от газеты назвавшей его «украинским националистом»

Газета издаваемая в ОРДЛО проиллюстрировала статью про «украинских нацистов» фотографией ополченца Донбасса. Он потребовал опровержения.

Воевавший на Донбассе в составе российско-террористических сил наемник Антон Раевский потребовал от газеты «Новороссия», издаваемой в российском террористическом анклаве «ДНР», — дать опровержение. Пророссийское издание опубликовало материал об «украинских националистах» и проиллюстрировало его фотографией, где Раевский изображен голым по пояс. На его груди видна татуировка в виде орла со свастикой (другую татуировку с портретом Гитлера на левом плече закрывает книга). Об этом сообщает «Новая Газета».

«Я официально обращаюсь к главному редактору газеты „Новороссия“ Дмитрию Дезорцеву дать пояснения по поводу публикации моей фотографии и требую в следующем номере газеты „Новороссия“ дать опровержение, указав, что изображенный на фотографии не украинский националист, а русский националист Антон Раевский, который воевал на стороне «ДНР» и «ЛНР» в 2014 и в 2015 годах», — написал он.

Материал журналиста Алексея Гумилева вышел в газете «Новороссия» 14 декабря 2017 года.

В начале марта 2016 года Антон Раевский дал большое интервью «Радио Свободе», в котором рассказал, что сожалеет о том, что отправился воевать в Донбасс. Издание сообщало, что Раевский — житель Орла. Вместе с Игорем Стрелковым-Гиркиным он был в Славянcке, где дослужился до командира мотострелкового взвода и был ранен.

По данным «Радио Свобода», Раевский был членом многих праворадикальных организаций. Сейчас он считает себя не национал-социалистом, а православным монархистом, но, добавляет, что, если его назовут фашистом, он «нисколько не обидится».

«Новая Газета»