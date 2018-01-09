Прохоров ускорил распродажу своих российских активов

Российские олигархи готовятся к «черному дню» – представлению Конгрессу США результатов расследования финансовой разведки. Речь идет о всех, кто так или иначе, связан с российскими властями.

Наша страна стремительно теряет самого завидного жениха и богатейшего человека, а именно Михаила Прохорова. То, что он распродает все свои российские активы ни для кого не секрет. Но последнее время олигарх увеличил темпы продажи своего бизнеса – пишет в своем блоге на «Дзен» саратовский трейдер Алексей Колосков – и мало того он все продает с весьма хорошими скидками…

Так недавно структуры, которые принадлежат Прохорову избавились от пакета акций алюминиевого гиганта «Русала». При это сделка прошла по цене, которая на 40% (!!!) ниже рыночной…

Также Михаил избавился от таких своих активов как инвестиционный банк «Ренессанс капитал», он бы продан китайцам, РБК и Уралкалия.

Конечно еще кое-что осталось, но и это все выставлено на продажу. И после того, как все будет продано, де-факто Прохоров стане американским миллиардером.

Только в одном Нью-Йорке имущество уже почти «не нашего» олигарха оценивается в 2,2 млрд $…

У меня уже было пару постов про Прохорова, и я повторюсь, у этого человека очень развито чувство интуиции, он умеет анализировать ситуацию и делать принимать правильные решения.

Не секрет, что Прохоров был одним из приближенных к Кремлю, и может быть не столько своим умом, а пользуясь хорошими связями и сделал свое состояние. И вот теперь он полностью избавляется от имущества в России, при чем продает почти все даром…

Можно сделать вывод, мы стоим на пороге «хорошего шухера»?

Ничего личного, только факты.

Алексей Колосков, «Дзен»