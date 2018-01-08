Путин повысил чине российского куратора ОРДЛО

Обвиняемый в Украине в преступлении против территориальной целостности страны высокопоставленный российский чиновник получил повышение в чине. Так Путин отметил заслуги основного гражданского куратора ОРДЛО.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении чина государственного советника 3-го класса начальнику департамента администрации президента РФ, куратору российский криминально-террористических анклавов в ОРДЛО Иналу Ардзинбе. Текст соответствующего указа опубликован на официальном портале правовой информации России. Данный классный чин относится к высшей группе чинов и соответствует, по принятой в России классификации чинов – воинскому званию генерал-майора.

«Присвоить Ардзинбе Иналу Батувичу, начальнику департамента Управления Администрации Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами–участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса государственной гражданской службы Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Несмотря на то, что подписание данного указа состоялось еще 2 декабря 2017 года, тем не менее информация на официальном сайте президента Российской Федерации до сих пор отсутствует. Между 28 ноября и 5 декабря нет никаких упоминаний о деятельности Владимира Путина.

Как известно, Инал Ардзинба с 2014 года курирует украинское направление в Кремле. 6 ноября 2015 года прокуратура Одесской области заочно начала расследование в отношении Инала Ардзинбы в связи с совершением тяжкого преступления: попыткой изменения государственной границы Украины.

«Гуляй Поле»