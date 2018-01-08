Путиномика в целом и выстроенная Набиуллиной банковская система в частности все больше напоминают синюшного алкаша в запое.

Одним из индикатор свидетельствующих о крахе российской экономики является массовое банкротство российских банков. Наблюдается просто лавинообразное нарастание банкротств российских финансов-кредитных учреждений. Экономист Сергей Ляпунов на свое странице в Facebook вынес в открытый доступ свой подзамочный пост двухнедельной давности,о состояниии российской экономики и банковской системы, подкрепив его новыми данными и наблюдениями.

Доверили свои сбережения банку? Вынужден вас огорчить: ваши денежки достались банкроту. По данным ЦБ России на ноябрь 2017 года (см. в первом комментарии), совокупный собственный капитал банковского сектора РФ составил 9.4 триллиона рублей, а суммарный объем кредитов, выданных российскими банками, достиг 57.1 триллиона рублей. При этом, согласно ноябрьскому прогнозу S&P, ожидаемый объем проблемных займов в банковском секторе РФ (кредиты с просрочкой свыше 90 дней плюс плохие долги, которые банки рефинансировали) к 2018 году вплотную приблизится к 20%.

И поскольку девяти триллионов рублей совокупного собственного капитала явно недостаточно для покрытия 11-триллионной кредитной дыры, российскую банковскую систему можно смело признать банкротом.

Выношу в открытый доступ свой подзамочный пост двухнедельной давности, подкрепив его новыми данными и наблюдениями.Дов… Опубліковано Sergey Lyapunov 29 грудня 2017 р.

Банки нынче падают просто так, без каких-либо видимых причин. Наверное, от невыносимой мерзости бытия. Если первая ласточка с символическим названием «Открытие» рухнула под тяжестью лавинообразного оттока средств (в одном только августе из банка ушла треть вкладов), то у новопреставленного Промсвязьбанка средства клиентов с июля по ноябрь подсели лишь на 6%. И тем не менее банк упал.

Открытие, Бинбанк, теперь вот ПСБ… Мутные ребята с Неглинной в третий раз наступают на те же грубо сработанные грабли: опять вывод активов собственниками, снова мошеннические схемы капитализации, вновь санация санаторов. Неужели от 54 тысяч дармоедов из ЦБ толку меньше, чем от одного Гаврилова из Альфы? Каким-либо банковским надзором здесь и не пахнет.

Гораздо больше это похоже на нескончаемую борьбу нанайских мальчиков под аккомпанемент натужно работающего печатного станка. На поддержку проблемных банков уже потрачено 3.2 триллиона рублей, и конца-краю эмиссионному потоку не видно. Цена спасения Открытия и Бина – 1.5 триллиона, ПСБ — пока озвучено 200 миллиардов, но, как обычно, цифру можно смело умножать на три.

И ладно бы ЦБ нещадно эксплуатировал печатный станок только для реанимации коматозной банковской системы. Так нет же, необеспеченная денежная эмиссия стала квинтэссенцией путиномики. По данным Минфина, за три года объем эмиссии на покрытие дефицита федерального бюджета составил 5.5 триллиона рублей. Добавим сюда печатание рублей для поддержки неэффективных госкомпаний – одна только Роснефть под обеспечение своих облигационных фантиков высасывает из ЦБ триллионные суммы ежегодно. Такое впечатление, что при Набиуллиной печатный станок стал работать в режиме 24/7.

Как результат, профицит ликвидности российских банков в ОБР и на депозитах в ЦБ достиг невиданных 2.5 триллиона рублей (рост в полтора раза за два месяца). Те, кто всю жизнь кредитовался в ЦБ, теперь тупо несут туда «лишнюю» ликвидность. И это при том, что реальный сектор задыхается без кредитов и инвестиций, а количество банкротств в России штампует рекорд за рекордом.

Однако это еще не вся беда. Проведенный экспертами ВШЭ анализ показывает, что основной объем ликвидности концентрируется в ограниченном количестве банков, а остальные кредитные организации испытывают ее дефицит, причем некоторые из них достаточно жесткий. Другими словами, в то время как некоторые банки-счастливчики восседают на мешках с купюрами, их менее удачливые собратья загибаются под тяжестью долгов и безденежья. Причина очевидна: нынешний уровень доверия между банками столь катастрофически низок, что рынок межбанковских кредитов – основной механизм перераспределения средств в системе — уже почти не функционирует.

Вот и получается, что путиномика в целом и выстроенная Набиуллиной банковская система в частности все больше напоминают синюшного алкаша в запое. У бедолаги уже глюки и печень с сердцем вот-вот откажут, а сердобольная санитарка Эльвира только знай подливает ему водочки. Остановитесь, гражданка! Дайте уже пациенту окочуриться.

Сергей Ляпунов, Facebook