Россия заявила о своем возможном выходе из ВТО

Российский Совфед шантажирует ВТО угрозами России выхода из организации, в случае удовлетворения иска ЕС. С другой стороны эту информацию опровергает российское экономическое ведомство.

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда России Сергей Калашников, сообщает «Фокус», со ссылкой на российские источники.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и «ответное эмбарго» на поставки продовольствия из Евросоюза «абсолютно вне логики» законодательства, связанного с ВТО.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», – сказал Калашников.

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации», – считает он.

В тоже время Министерстве экономики России утверждают, что в настоящий момент не рассматривают выход страны из Всемирной торговой организации из-за миллиардного иска Евросоюза, сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на в пресс-службе российского экономического ведомства.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», – говориться в заявлении.

Кроме того, в России объявили о намерении инициировать третейское разбирательство.

«На заседании ОРС 3 января 2017 года представители Российской Федерации выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем», – говорится в сообщении.

«Гуляй Поле» напоминает, что Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. Отмечается, что в ЕС оценивают ежегодные потери от запрета на экспорт свинины в РФ на уровне 1,4 миллиарда евро.

«Фокус»