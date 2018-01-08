Олигархический консенсус Украины: Онищенко, Фукс, Курченко и «деньги Януковича»

Курченко продал Онищенко и Фуксу права на «деньги Януковича».

Олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс приобрели у беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает «Экономическая Правда» со ссылкой на расследование телеканала «Al Jazeera».

В распоряжении телеканала оказался контракт, согласно которому Александр Онищенко и Павел Фукс является сторонами в незаконной сделке.

Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Сергей Курченко – украинский газовый магнат, беглец, известный как «кошелек» Януковича.

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30000000 долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) по кипрскую компанию Quickpace Limited.

Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.

Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попробовав разморозить активы.

В пункте 4.4 контракта говорится, что «стороны обязуются совместно принимать меры для снятия ареста со счетов Quickpace Limited».

Онищенко не видит ничего плохого в приобретении компании, занимающейся замороженными активами.

«Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги», – сказал он «Al Jazeera».

Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но отрицал, что сделка состоялась.

Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над соглашением, подтвердили, что продажа Quickpace прошел, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

В распоряжении «Al Jazeera» есть запись, что свидетельствует о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.

В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней – Павел Фукс.

Документы, полученные «Al Jazeera», показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.

«Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое множество различных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воспроизвести следует», – сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.

Имя Януковича никогда не появлялось ни на одном из документов.

Компании были записаны на номинальных директоров – персонажей, которые просто действовали по поручению реального собственника.

«Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находится у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением», – сказал «Al Jazeera» директор НАБУ Артем Сытник.

«Парламент принимает меры для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентства по борьбе с коррупцией», – добавил он.

Напомним, в ноябре 2017 года в НАБУ заявили, что около 156,8 миллиона долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, были арестованы по решению суда в мае 2016 на счетах в ПАО «Ощадбанк» в рамках расследования так называемого «газового дела».

В комментарии «Украинской Правде» Онищенко заявил, что не имеет отношения к арестованным средств компании Quickpace Limited, и они были арестованы Генпрокуратурой по делу о спецконфискацию средств экс-президента Виктора Януковича.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро, комментируя заявление Онищенко, заявили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко.

Позже Онищенко сказал, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.

«Экономическая Правда»