Крах «русского мира» во Франции

Относительно судебного заседания во Франции по закрытию фейкового «представительства ДНР».

СМИ уже сообщали, что 11 января во Франции, г.Экс-ан-Прованс, высший трибунал рассмотрит вопрос отмены госрегистрации ассоциации под названием «Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции». Эту «ассоциацию», которую роспропаганда сразу возвестила «диппредставительством ДНР», открыл бывший региональный советник, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Убер Файяр, об этом пишет Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В связи с этим несколько слов.

Кроме самого У.Файяра, по данным группы ИС, в качестве фигуранта (ответчика) по данному судебному производству перед трибуналом предстанет и его подельник, еще один любитель «русского мира» — также гражданин Франции Жан-Франсуа Пьерр (Jean-Francois Pierre), который является соруководителем ассоциации (ее полное название — Centre de representation officielle en France de la Republique populaire de Donetsk), и именно на его физический адрес зарегистрировано «представительство ДНР» как юрлицо (26, avenue de la République, 13111 Coudoux).

Относительно судебного заседания во Франции по закрытию фейкового «представительства ДНР»СМИ уже сообщали, что 11 янва… Опубліковано Dmitry Tymchuk 8 січня 2018 р.

Сторона обвинения предоставит суду материалы досудебного следствия и доказательства нарушения со стороны ассоциации норм международного права и законодательства Франции – в частности, юридических норм и положений Венской Конвенции от 18 апреля 1961 года «О дипломатических отношениях» и закона Франции от 1 июля 1901 года «О договоре объединения в ассоциации» («Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d`association»).

Главным обвинителем по делу выступит прокурор г. Экс-ан-Прованс А.Кириакида (Achille Kiriakides). Был назначен на эту должность в 2016 г с должности прокурора г.Перпиньян, характеризуется принципиальностью и жестким отстаиванием принципов права.

Последний фактор уже вызывает серьезную тревогу в среде французских поклонников «ДНР»: так, общаясь в соцсетях с подельниками, казначей ассоциации гражданин Франции Э.Кастель (Erwan Castel) замечал, что личность прокурора вызывает «опасность» и резко повышает вероятность проигрыша дела ассоциацией (хотя, понятно, последнее слово все же за судом).

Но вот интересный факт: по нашим данным, ответчик собирается строить свою защиту на том, что в уставе «представительства ДНР» нет никаких упоминаний об исполнении дипломатических или консульских функций этой шарашкиной конторой. Мол, она лишь старается разрушить «медиа-блокаду» между французским обществом и «жителями свободного Донбасса».

Таким образом, ответчик собирается подтвердить, что вся история с «представительством ДНР» как неким «официальным дипломатическим органом» некоего квазигосударственного образования — а именно так его представляют росСМИ – один большой фейк. Что, в общем-то, и требовалось доказать.

Дмитрий Тымчук, Facebook