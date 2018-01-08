Нуждается ли Украина во внешнем управлении?

Вопрос чрезвычайно сложный и требует научного анализа и политической ответственности как руководства государства, так и гражданского общества.

Процесс модернизации часто стали воспринимать уже не как спонтанный процесс имманентного развития или частичных заимствований, а в качестве модели целенаправленного втягивания определенных стран в систему, когда одна или несколько государств инициируют и берут на себя полноту ответственности за модернизационные процессы подопечных территориях. Иными словами, некоторые государства в кризисных ситуациях нуждаются внешнего управления, подчеркивает на своей страниц в Facebook президент Академии политических наук Украины Петр Мироненко, приводя выдержку из своего доклада на Конгрессе Академии. Так, в Японии, Германии, Южной Кореи и др.

Нуждается Украина сегодня внешнего управления, или мы сами справимся? Вопрос чрезвычайно сложный и требует научного анализа и политической ответственности как руководства государства, так и гражданского общества.

Чи потребує Україна зовнішнього управління?(Із моєї доповіді на Конгресі Академії політичних наук). Процес м… Опубліковано Петром Мироненком 8 січня 2018 р.

Предварительный анализ показывает, что в условиях военно-политического конфликта с Российской Федерацией, которая пытается уничтожить государственную независимость Украины как извне, так и изнутри путем расшатывания общественно-политической ситуации с целью провоцирования гражданского неповиновения и в конце доведение до признаков гражданской войны, сама Украина не сможет справиться с существующими вызовами.

И дело не только в агрессии России против Украины, но и во внутриполитических процессах, которые загнаны политической и экономической коррупцией в тупик, из которого нам самим уже не выбраться. Поэтому следует честно признать, что Украина требует внешнего управления. И чем скорее это будет признано нашим политическим руководством, тем скорее Украина начнет движение к цивилизованному демократическому миру от советского прошлого, которое сидит у нас почти на генном уровне от рядового украинца к Президенту. Горько об этом говорить, но лучше сказать горькую правду сейчас, чем позволить России уничтожить нас как государство и нацию.

Другого шанса для Украины может не быть.

Петр Мироненко, Facebook