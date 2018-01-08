Рождественское перемирие в АТО не продержалось и суток

В результате вражеского обстрела ранен украинский защитник.

Почти сутки продержалось Рождественское перемирие, но вечером враг сорвал договоренности, применив минометы и стрелковое оружие у Верхнеторецкого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецком. Здесь оккупанты выпустили в сторону украинских защитников полтора десятка мин.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statementЗведення Прес-центру штабу АТО за 7 січня 2018 рокуМайже добу пр… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 7 січня 2018 р.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

В штабе отметили, что украинские военные огонь не открывали. При этом сообщается, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Военные сообщают, что раненого оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.

Штаб АТО