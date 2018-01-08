Жизненно необходимо преодолеть российский контроль над информационным пространством Украины.

Украина должна прорываться в информационное пространство России, преодолевая тотальный контроль этого пространства кремлевским режимом. Необходимость такого прорыва обусловлена не столько попыткой влияния на российскую аудиторию, сколь влиянием на население оккупированных территорий Украины и украинских граждан находящихся по информационным влиянием России. К этому призывает украинский журналист и медиа-эксперт Виталий Портников.

«Так будет, пока российский режим продолжит контроль над информационным пространством своей страны. А Украина в это пространство должна прорываться –​ фильмами, книгами, эфиром на оккупированных территориях. И, конечно, борьбой с чужой пропагандой и на этих территориях, и на свободной территории страны. Если дать широкую дорогу лжи –​ в то время, как сама ложь без зазрения совести блокирует любые проявления правды –​ то можно только проиграть», – призывает эксперт.

Ранее Виталий Портников опубликовал на страницах «Крым.Реалии» статью, где подробно обосновал необходимость такого прорыва. Одним из ключевых моментов противодействия российской пропаганде, по мнению автора статьи – это разрушение влияния «русского мира» в самой Украине. Далее приводится полный текст статьи:

Российские чиновники пытаются запретить еще один украинский фильм о войне, развязанной Кремлем на Донбассе. На этот раз речь идет о фильме «Война ради мира», рассказывающем о благородной работе парамедиков, спасавших жизни во время военных действий. В качестве «застрельщика» запрета выступил одиозный пропагандист Петр Толстой, усердие которого ранее было отмечено высокой наградой власти: малоизвестный журналист стал заместителем председателя Государственной Думы. Осуществить запрет собирается Министерство культуры, уже обратившееся к Генеральной прокуратуре России с соответствующей просьбой, об этом пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии».

Ранее «патриотические активисты» пытались сорвать показ на фестивале «Артдокфест» другого украинского фильма –​ «Полет пули». Демонстрация картины о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве была отменена самими организаторами, подчеркивает Виталий портников. Судя по их комментариям, руководство фестиваля оказалось перед выбором: Джемилев или фестиваль.

Эта атака на украинское кино вовсе не случайна. Необходимо понять, что руководство России всеми правдами и неправдами пытается удержать население своей страны в информационном вакууме, заполненном пропагандой самого низкого свойства.

На международной арене Кремль выступает в роли рьяного защитника чужой свободы слова и «русского мира». Но когда дело доходит до информационного пространства самой России, оказывается, что за сотканный в путинские годы настоящий «железный занавес» не может проникнуть ничто, что могло бы даже не разрушить ложь, а поставить ее под сомнение.

И речь идет уже не только о телевизоре, «зачищенном» от альтернативного мнения и превращенном в соревнование по собачьему лаю –​ когда показывают политические программы. Речь идет и об интернете с запрещенными Роскомнадзором честными сайтами, и даже об экранах кинотеатров.

Понятно, что для российской пропаганды самое главное – не допустить сомнений, не позволить людям задуматься. В особенности перед президентскими выборами 2018 года, которые должны стать очередной демонстрацией всенародной поддержки Владимира Путина. Поэтому на экраны кинотеатров аннексировавшей Крым страны не может попасть фильм о Мустафе Джемилеве.

Во-первых, потому, что для российской пропаганды не существует крымскотатарской проблемы, мешающей мифологизации «русского Крыма». А во-вторых, потому что сам Джемилев с его безупречной репутацией и убежденностью в собственной нравственной правоте выглядит совсем иначе, чем разнообразные «гоблины» из оккупационной администрации Крыма. И поэтому фильм о нем показывать нельзя.

И о парамедиках –​ тоже нельзя. Потому что в сознании граждан оккупировавшей Донбасс страны могут существовать только российские «добровольцы», отправившиеся защищать «русский мир» от «бандеровцев». Представить себе, что на «той стороне» были люди, противостоявшие даже не оккупации, а войне, россиянин не может. Нельзя показывать фильм об украинских врачах, нужно показывать агитки.

И так будет, пока российский режим продолжит контроль над информационным пространством своей страны. А Украина в это пространство должна прорываться –​ фильмами, книгами, эфиром на оккупированных территориях. И, конечно, борьбой с чужой пропагандой и на этих территориях, и на свободной территории страны. Если дать широкую дорогу лжи –​ в то время, как сама ложь без зазрения совести блокирует любые проявления правды –​ то можно только проиграть.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»