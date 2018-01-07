Как миротворческую миссию на Донбассе не превратить в «троянский конь» Кремля?

Активизация переговорного процесса по введению миротворческого контингента на Донбассе на первый взгляд привлекательна со всех сторон: от повышения безопасности нашей страны от российской агрессии, до постепенного урегулирования конфликта. Однако под миротворческой миссией могут быть скрыты незаметные ловушки Кремля, которые загонят Украину в политический и экономический тупик.

О будущих вариантах развития ситуации, сценариях, и вызовах для Украины на 2018 год говорят практически все государственные и частные аналитические центры, независимые эксперты и политические обозреватели. Одним из сложнейших квестов, над которым бьются аналитики – перспективы развития введения миротворцев под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе. Сейчас в таком развитии ситуации заинтересованы все стороны, – ведь кроме военного аспекта Донбасс стал настоящей проблемой и для Украины, и для России, и для Запада.

Минский процесс: итоги года

Подводя итоги 2017 года, можно с уверенностью сказать о провале Минских соглашений и неработоспособности «Минска-2» и в следующем, 2018 году. Причины: внешняя политика Берлина и Франции перестала играть существенную роль в Нормандском формате. Участие Парижа в Минском процессе – слабо, так как Эмманюэль Макрон, по всей видимости, сосредоточился на внутриевропейских вопросах. Ангела Меркель приходит в себя после выборов в Бундестаг, в которых к стабильности «Ямайки» (союзу ХДС/ХСС, «Зеленых» и Свободной демократической партии) есть много вопросов.

2018 год также не станет прорывным для наших европейских партнеров – по результатам последнего саммита Восточного партнерства в ноябре 2017 года в Брюсселе, видно, что ЕС будет сосредоточен на своих внутренних проблемах: продолжении Brexit, внутренней переконфигурации. Роль медиатора в Минском процессе на себя перебрал Вашингтон, формально не являясь участником «Нормандского квартета», однако диалог «Волкер-Сурков» стал на данный момент основной площадкой формирования решений «Минска-2». Тревожным здесь является то, что не совсем понятно каким образом и насколько Украина влияет на эти события и будут ли соблюдены именно наши национальные интересы в диалоге «сильных мира сего».

Трансформация минского процесса в миротворческую операцию

С другой стороны, что ранее казалось совершенно невероятным, начинают вырисовываться перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

Для Украины присутствие миротворцев под эгидой ООН может решить целый комплекс проблем. Во-первых, миротворческая миссия умножит на ноль возможность полномасштабной агрессии со стороны РФ, которая все еще остается вероятной. Во-вторых, миротворческий контингент устранит внутренний раздражитель – ежедневную гибель и ранение украинских воинов «на передке». В-третьих, «голубые каски» для нынешней украинской власти могут стать пропуском в 2019 году для руководства страной еще на 5 лет. Тогда к политическим дивидендам Петра Порошенка в виде Соглашения о «безвизе» с ЕС прибавится мощный утяжелитель его рейтинга – установление мира на Донбассе.

Россия, в определенных условиях, также выигрывает от введения миротворцев. Во-первых, мирный диалог сможет остановить маховик экономических санкций, от которых по данным экономической экспертной группы за 2014–2017 гг. российская экономика потеряла около $170 млрд. Во-вторых, даже первые шаги в сторону миротворчества укрепят позиции Путина на президентских выборах в марте 2018 года и прибавят ему очков в глазах электората. И в-третьих, статус миротворца, вдобавок к успешно проведенному Чемпионату мира по футболу, вновь вернут лидеру Кремля статус «рукопожатного».

Однако, в зависимости от формата и условий проведения, миротворческая миссия имеет под собой огромные риски для обеих сторон. Москва настаивает на действии миротворческого контингента только на линии разграничения, обозначенной Минскими соглашениями. Кроме того, в рядах «голубых касок» Кремль желает видеть если уж не российские подразделения – то хотя бы из дружественных стран-партнеров по ОДКБ. В таком случае, РФ получает громаднейшее преимущество: Путин с успехом выходит из патовой ситуации, заставляя Украину и Запад идти на встречу в вопросах признания «республик», проведения местных «выборов», замораживания конфликта и отмены санкций.

В таком случае, потери для Украины – колоссальные. Во-первых, дестабилизируется внутриполитическая обстановка во главе сил, которые не хотят «мира любой ценой». Во-вторых, мы навсегда теряем возможность возвращения незаконно оккупированных территорий так как такой формат приведет к «замораживанию конфликта» по примеру того же Приднестровья. В-третьих, особый статус ОРДЛО приведет к федерализации региона, а значит и политической и экономической независимости. Причем, Украине за свой счет, из постоянно дефицитного бюджета, придется восстанавливать разрушенные четырехлетними боями территории. В политическом и экономическом плане для нашего государства такой формат будет означать коллапс – мы навсегда привяжемся к «восточному соседу» и экономически никогда не будем самодостаточными.

Какой сценарий выгоден Украине

Украинский интерес – ввести миротворцев на своих условиях. Миротворческая миссия должна находится не на линии разграничения, как того хочет Москва, а на украинско-российской границе. В таком случае, Россия автоматически признается стороной конфликта, а Киев де-факто начинает контролировать оккупированные территории. Дальше, ни в коем случае нельзя допустить что б под видом миротворцев в Украину навсегда затесались либо российские, либо ОДКБ-шные (читай – ФСБ-шные) военные. Тогда, под прикрытием миротворческих сил на нашей территории будут действовать спецслужбы иностранного государства, плотно работая с местной агентурой.

Возможные уловки Кремля

Одной из версий, которую сейчас рассматривают аналитики, может быть поэтапное введение миротворческого контингента. По мнению Игоря Тишкевич, эксперта «Украинского института будущего» в прогнозе на 2018 год, одним из наиболее вероятных форматов будет поэтапное расширение мандата миротворцев ООН. Возможен сценарий, когда миротворцы появятся сначала на линии соприкосновения, далее в ОРДЛО создается международная временная администрация, дальше «голубые каски» устанавливают контроль над границей с Россией, проводятся демократические выборы в местные органы власти. Паралельно, Украина с какого-то момента начнет вносить изменения в свое законодательство, что б обеспечить возвращение ОРДЛО в свое правовое поле соответственно достигнутых компромиссов между Россией и США.

Наконец, в финале, жители ОРДЛО должны получить возможность представительства в центральных органах власти. При таком варианте стороны должны будут прийти к соглашению, основанном на множестве компромиссов, что в последствии не позволит успешно довести его до конца, так как на каждом этапе Кремль будет выставлять дополнительные требования и пытаться изменить алгоритм действий на выгодный себе. «На практике это может привести к замораживанию конфликта еще на начальном этапе, когда миротворцы появятся на линии разграничения, а дальше все останется так как есть», – считает эксперт.

Другим вариантом, который так же загонит Киев в ловушку, может быть «постепенное расширение географии миротворцев». В Центре исследований армии, конверсии и разоружения считают, что Кремль может предложить Западу новый вариант «урегулирования украинского кризиса», который также на руку России, а именно Москва соглашается на полноценную миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях, однако не сразу, а постепенно – сначала на территории так наз. «ЛНР». А когда Украина должна будет выполнить свою часть сделки – начать прямые переговоры с марионетками ОРДЛО – интегрировать так наз. «ЛНР» в Украину на условиях, выгодных Москве. Одновременно с этим, в так наз. «ДНР» миротворцев ООН допустят только на линию разграничения и на отдельные объекты для охраны представителей ОБСЕ (как того добивается РФ).

В результате такой комбинации Россия избежит нового раунда санкций и получит возможность требовать снятия существующих экономических ограничений, а Запад сможет восстановить бизнес связи с РФ. Украина же останется в дураках – так наз. «ЛНР» ляжет на шею и без того нестабильного как экономически так и политически государства, а так наз. «ДНР» будет играть роль «замороженного конфликта», который лишит Киева всяких надежд на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Важным моментом для избежания подобных уловок эксперты считают принятие закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который должен быть принят в январе этого года. Закон должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы. На сегодня, основным правовым инструментом для отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований является правовой режим АТО, который по масштабам, характеру и продолжительности проведения не соответствует задачам освобождения оккупированных территорий ОРДЛО.

Исходя из сказанного, следует, что Киеву необходимо очень внимательно относиться к кремлевским «миротворческим» инициативам, так как за ними прячутся геополитические инструменты влияния, как на Украину, так и на Запад. В то же время, нужно активно продвигать свою позицию, которая соответствует не Брюссельской или Вашингтонской точке зрения, а украинским национальным интересам.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»