Прекращается финансирование деятельности Навального в России

Появились свидетельства что владелец Альфа групп Фридман сворачивает свой политический проект «Навальный». Похоже Навального будет, через посредников, финансировать Кремль.

Основатель и основной владелец консорциума «Альфа групп» Михаил Фридман сворачивает финансирование «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) российского политика и общественного деятеля Алексей Навального. В качестве причины прекращения финансирования ФБК называют распродажу концерном «Альфа групп» своих российских активов и полного сворачивания деятельности концерна в России. Об этом сообщает российский политик, лидер «Российского антивоенного движения» Павел Шелков в своем блоге на Facebook.

«Вполне возможно, отмечает автор, что в связи с надвигающимися санкциями США и заявлениями Фридмана о распродаже активов в рашке и его намерении перебраться на ПМЖ в США (интересно как это реализуемо при его Фридмана героиновом прошлом?) финансирование Фридманом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) или резко сокращается или сворачивается полностью. И карнавальный опять возвращается под патронаж пиарщика путина Белковского т.к. в Кремль откуда в свое время и вышел,», – пишет Шелков.

По всей видимости дальнейшую поддержку политического проекта Алексея Навального будет осуществлять Станислав Белковский, которого подозревают в тесных контактах с кремлевской администрацией. В пользу этого свидетельствует недавнее заявление Белковского о том, что все кто будут бойкотировать выборы – поддерживают Навального. До этого момента Станислав Белковский дистанцировался от Алексея Навального.

«Поскольку все эти годы с 2007 создания им с Навальным националистического движения «Народ» серый кардинал кремля Белковский держался в тени Навального и тут неожиданно стал делать заявления от его имени, почти как путин от лица ИГИЛ возможно у проекта Навальный поменялся якорный инвестор», – отмечает Шелков, приводя факты поддержки Белковским Навального.

«Гуляй Поле»