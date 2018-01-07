Альфа банк реализует спецоперацию ФСБ

Российская оппозиция считает недавний демарш Альфа-банка спецоперацией ФСБ.

Такое мнение высказал лидер «Российского антивоенного движения» Павел Шелков. Он подчеркивает, что стоит рассматривать только два варианта случившегося. Первым вариантом политик считает возможный «бунт» российских элит, накануне представления Конгрессу США результатов расследования финансовой разведки. Все эти варианты политик подробно рассматривает в своем блоге на Facebook.

«Это имитация бунта по договоренности с Кремлем. Кремль таким образом старается вывести из под санкций критически важных для себя олигархические группы принадлежащие олигархам ельциновского разлива и не входящие в ближний круг пуйла типа фридмана-авена, аликперова, модрашова и др что бы иметь живые каналы перекачки бабла на Запад и финансирования войн и спецопераций по миру», – отмечает российский политик в своем сообщении.

При этом Пале Шелков особо подчеркивает, что экономические последствия от демарша Альфа-банка сводятся к нулю. Альфа-банк никогда не обладал значительной долей инвестиций в российском ВПК.

«Гуляй Поле»