В ОРДЛО чинят препятствия работе СММ ОБСЕ

Боевики в ОРДЛО блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ.

Боевики НВФ ОРДЛО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создают опасность их работе. Об этом в Facebook сообщает штаб АТО ссылаясь на данные украинской стороны СЦКК.

«С начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории. В то же время, популисты из ОРДО/ОРЛО имитируют активную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй «приказ» о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ», – говорится в заявлении.

«Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего «приказа» в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилось. За первый же месяц его «действия» СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений» , – подчеркнула украинская сторона СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных «приказов» и отсутствии заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДО/ ОРЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины», – говорится в заявлении.

Штаб АТО