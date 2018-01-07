Навальный – проект главы Альфа групп Фридмана

Ну и вишенка на тортик испеченный Фридманом или Навальный на краутсортинге.

Давно известно и не мной установлено, что якорным инвестором Алексея Навального уже почти 10 лет выступала именно Альфа групп Фридмана с момента покупки ими интернет ресурса Компромат.ру и шефом Навального по ФБК все эти годы выступал управляющий активами Фридмана мультимиллионер Ашурков. Об этом на свое странице Facebook сообщает Павел Шелков.

Вполне возможно, отмечает автор, что в связи с надвигающимися санкциями США и заявлениями Фридмана о распродаже активов в рашке и его намерении перебраться на ПМЖ в США (интересно как это реализуемо при его Фридмана героиновом прошлом?) финансирование Фридманом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) или резко сокращается или сворачивается полностью. И карнавальный опять возвращается под патронаж пиарщика путина Белковского т.к. в Кремль откуда в свое время и вышел.

Ну и вишенка на тортик испечённый Фридманом или Навальный на краутсортингеДавно известно и не мной установлено, что як… Опубліковано Pavel Shelkov 7 січня 2018 р.

Косвенно на это может указывать вчерашнее заявление Белковского для раша СМИ , что все поддержавшие бойкот выборов будут считаться автоматически сторонниками Навального.

Поскольку все эти годы с 2007 создания им с Навальным националистического движения «Народ» серый кардинал кремля Белковский держался в тени Навального и тут неожиданно стал делать заявления от его имени, почти как путин от лица ИГИЛ возможно у проекта Навальный поменялся якорный инвестор.

Наступивший год принесет нам много неожиданностей в нашем террариуме, гадюки начинают расползаться по миру.

Павел Шелков, Facebook