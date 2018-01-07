Что стоит за демаршем Альфа банка

Заявление Фридмана – бунт или операция прикрытия КГБ? Какие версии существуют на данный момент.

Я уже не первый день размышляю над заявлением Альфа банк (считай владельца Фридмана) о том, что этот банк отказывается обслуживать россейскую оборонку. Ну в точки зрения экономических последствий для оборонки это сотрясение воздуха и не более т.к. сами банки крайне заинтересованы иметь подобных клиентов и откажется Альфа (кстати не уверен что в нем много таких счетов) его место с удовольствием займет Сбер, ВТБ которые и так ведут таких клиентов, пишет Павел Шелков на свое странице Facebook.

А политически это заявление явно адресовано США от олигарха Фридмана, спонсора навального и в прошлом многих фигур в россейком политикуме, поставщика дури в 90 х, тесно связанного со спецслужбами и явно не желающим попасть под санкции 2 февраля. И тут вариантов ровно 2.

Заявление Фридмана- бунт или операция прикрытия КГБ?Я уже не первый день размышляю над заявлением Альфа банк (считай в… Опубліковано Pavel Shelkov 7 січня 2018 р.

1. Фридман первым бросил перчатку чекистскому режиму и это бунт которому после 2 февраля могут последовать другие олигархи стараясь избежать ареста активов.

2. Это имитация бунта по договоренности с Кремлем. Кремль таким образом старается вывести из под санкций критически важных для себя олигархические группы принадлежащие олигархам ельциновского разлива и не входящие в ближний круг пуйла типа фридмана-авена, аликперова, модрашова и др что бы иметь живые каналы перекачки бабла на Запад и финансирования войн и спецопераций по миру.

Лично я зная тесную связь фридмана с КГБ и мафией склоняюсь к тому, что это операция прикрытия т.к. 2 вариант. Хотя хотелось бы верить именно в первый и что чекистская система начинает осыпаться.

Павел Шелков, Facebook