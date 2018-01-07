Поездка в Россию – «русская рулетка», когда не знаешь, какая пуля станет убийственной

Логика авторитарных режимов и их специальных служб отличается от той, к которой вы привыкли в Украине. Опасность одинаково угрожает как активистам Майдана, так и тем, кто не поддерживал народное восстание.

После очередного задержания украинских граждан в России об опасности поездок в соседнюю страну снова начали говорить на официальном уровне. В МИД предупредили, что такие путешествия часто становятся «билетом в один конец», в СБУ напомнили, что российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан, об этом на страницах «Радио Свобода» пишет Виталий Портников. Однако подействуют эти предупреждения на тех украинском, которые продолжают посещать Россию?

В части граждан Украины до сих пор существует иллюзия, что в России опасность угрожает тем, кто имеет какие-то отличные от принятых в этой стране политические взгляды и еще афиширует их. Какая опасность может угрожать так называемой «маленькому человеку», далекой от политики? А если гражданин Украины вообще придерживается пропутинских взглядов, если он старательно голосовал за Януковича и других пророссийских политиков и мечтает об оккупации своей Родины путинскими войсками – почему он не может посещать Москву Тулу, общаться там с друзьями и родственниками?

И здесь я вынужден разочаровать как далеких от политики горожан, так и адептов «русского мира». Логика авторитарных режимов и их специальных служб отличается от той, к которой вы привыкли в Украине. Опасность одинаково угрожает как активистам Майдана, так и тем, кто не поддерживал народное восстание. Главный документ, который делает гражданина Украины интересным для российских спецслужб – не удостоверение активиста или волонтера, а паспорт. Обычный паспорт. Ведь украинский задерживают не потому, что ищут какую-то реальную вину. А чтобы использовать. Для пропаганды, для дестабилизации ситуации в Украине, для обмена. Российским спецслужбам выгодно поддерживать в собственном обществе атмосферу психоза, чтобы оправдывать агрессивную политику Путина. Значит, нужны новые и новые «шпионы» и «диверсанты». В Москве видят, как болезненно украинское общество реагирует на задержание собственных граждан – в этом Украина действительно отличается от России, в которой к соотечественникам могут относиться как к мусору. Значит, надо задерживать новых и новых. И было бы глупо интересоваться в этих заложников политическими взглядами.

Трезубец – смерть путинизма

Прекрасный пример из истории – послевоенная депортация крымских татар или народов Кавказа. Тогда депортировали всех – и тех, кто воевал в рядах Красной Армии, и тех, кто жил на оккупированных территориях. И тех, кто не имел политических взглядов, и тех, кто возглавлял местные партийные организации. Главным фактором в Сталина – как раньше у Гитлера – было исключительно этническое происхождение, ничего больше. Спастись от репрессий путем поддержки вождя не было никакой возможности. Это надо просто понимать. Во время Холокоста уничтожали и тех евреев, которые сопротивлялись, и тех, кто служил в полиции в гетто. Во время депортаций выгоняли и тех, кто был далек от сталинского режима, и тех, кто дослужился до должности секретарей обкомов и депутатов. С тех пор в России немного изменилось. И для современного российского режима враг – каждый человек с трезубцем на обложке паспорта. Ибо трезубец – смерть путинизма. Просто – к счастью многих из тех, кто посещает Россию – Кремль ведет против Украины гибридную войну. А в такой войне всегда есть шанс выжить – но и смерть выглядит совершенно непредсказуемой.

Поэтому поездки в Россию пока не стали «билетом в один конец», о котором говорят в украинском МИД. Это, скорее, знаменитая «русская рулетка» – когда ты не знаешь, шар в пистолете окажется убийственной.

Виталий Портников, «Радио Свобода»