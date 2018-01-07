В Иране Россию всегда воспринимали с опаской

В тоже время о тотальной ненависти иранцев к северному соседу говорить не приходиться. Отношения всегда были сложными и не однозначными.

Увидел текст о том, что иранцы якобы всегда ненавидели русских и Россию. Это не совсем так. В Иране издавна воспринимали огромного северного соседа с опаской, как потенциальную угрозу – это правда. Иран не раз терпел поражение в войнах и потерял значительную часть своих прежних владений, который перешли Российской империи. Об этом на своей странице в Facebook пишет Михаил Крутихин.

Советские власти дважды пытались отрезать от Ирана большие куски: десант Раскольникова и создание «советской республики» в Гиляне в 1920 году, а потом создание отдельных республик в иранском Азербайджане и иранском Курдистане во время второй мировой войны. Этого не забудешь. Советские марионетки – партия Туде (что в переводе с фарси значит «куча») – не раз предавали национальные интересы в пользу СССР (который исправно предавал своих агентов, кстати, когда было выгодно). Это осталось в восприятии иранцев тоже.

Увидел текст о том, что иранцы якобы всегда ненавидели русских и Россию. Это не совсем так. В Иране издавна воспринимали… Опубліковано Mikhail Krutikhin 7 січня 2018 р.

С начала 1960-х годов отношение поменялось в лучшую сторону. Шаху удалось наладить очень хорошие отношения с США, Европой, СССР и т.д. С помощью СССР создано больше 200 промышленных предприятий, шли массированные поставки техники и оружия для шахской армии. Симпатии к русским я в Иране в 70-е годы чувствовал повсеместною

Когда в Иран вернулся Хомейни, он не проявлял открытой вражды к СССР – и переломным моментом стало советское вторжение в Афганистан. Тогда-то СССР и превратился в «малого шайтана» и тогда-то появились лозунги «смерть советским».

Сейчас же идиотская игра в «огромную роль России на Ближнем Востоке» тоже несет только отторжение. Попытки дружить сразу с иранцами, саудовцами, турками и черт знает с кем еще ни к чему хорошему не ведут. Отсюда и «смерть России» на митингах…

Михаил Крутихин, Facebook