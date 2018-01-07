Российская телеаудитория составляет менее 7% населения

В канун нового года ведущие российские телеканалы собрали у экранов телевизоров около 10 млн человек аудитории. Лидирую в списке 4 федеральных канала, многие российские телеканалы не набрали, даже суммарно миллионной аудитории.

Опубликована статистика по величине телеаудитории в канун Нового года, точнее – за сутки с утра 31 декабря по 1 января. Статистику подготовила российская исследовательская компания «Mediascope», являющаяся дочерней компанией британского холдинга «TNS», сообщают «Контуры». По данным «Mediascope», специализирующейся на изучении пользовательских предпочтений в области масс-меди, с 5 утра 31 декабря по 5 утра 1 января в России смотрели:

«Россия-1» – 3,2 млн. человек;

Первый канал – 3 млн;

ТНТ – 2,4 млн;

РЕН-ТВ – 1,3 млн.

Все остальные телекомпании не дотянули и до миллиона, в том числе такая знаменитая телевизионная пропагандистская машина как НТВ. Итого, суммарная аудитория самых главных кремлевских телепропагандистов в самый телевизионный день в году составила около 10 млн. человек.

Напомним, что в России, по официальным данным, проживает свыше 146 миллионов человек, при это 74% – городское население, живущее в условиях развитой телекоммуникационной инфраструктуры. Получается что аудитория ведущих телеканалов То составляет всего около 7 % российских граждан от 4 лет и старше. Если же говорить об избирателях (детей до 14 лет в стране 17%), то и того меньше – около 5 процентов.

«Не знаю, являются ли именно эти пять процентов путинским электоратом, но думаю, на свободных и честных выборах он больше пяти процентов и не набрал бы» – комментирует данные о величине российской телеаудитории журналист и общественный деятель Александр Подрабиник.

«Из всего этого следует сделать по меньшей мере один правильный вывод: миф об эффективности кремлевской пропаганды пропагандируется самим Кремлем. Действительность, по-видимому, выглядит совсем не столь удручающе, как нас в том пытаются убедить мастера по промыванию мозгов. Они и в этом, слава богу, такие же бездари, как во всем остальном», – добавил он.

«Контуры»