Украинский институт Будущего: Итоги 2017 и перспективы Украины

Чем знаменателен для Украины прошедший год. Каковы перспективы развития украинского общества, государства. Что можно спрогнозировать исходя из текущей экономической и общественно-политической ситуации.

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко и известный блогер Алексей Арестович размышляли об итогах 2017 года для Украины и мира.

В ходе беседы были подняты проблемы демографического кризиса в Украине, который катализирует процессы слома старой модель Второй Украинской республики, ключевые ошибки правящей элиты в 2017 году, перспективы конфликта на Донбассе, средний класс в Украине и его мотивации в контексте выборов 2019 года.

Особое внимание в беседе уделено рассмотрению революционной ситуации в Украине и ее влияние на общественно-политическую жизнь в стране. Может ли революционная ситуация привести к революционному слому или краху системы. Какова роль личности политика в украинской политической жизни.

Юрий Романенко, Алексей Арестович, «Хвиля»