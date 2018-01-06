Разгорается новый виток скандала вокруг деятельности Московского Патриархата в Украине

Украинская общественность призывает правоохранительные и следственные органы страны обратить пристальное внимание на деятельность УПЦ МП в Украине. Речь идет об антиукраинской деятельности православного клира УПЦ МП, которое воспринимается как незаконное воинское формирование.

Запорожский протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Игорь Рябко в обсуждении вопроса об отпевании «инославных» и раскольников в Православной церкви, попытался объяснить православный канон. При этом была выбрана «военная терминология» для объяснения церковной структуры и основных канонических положений православия.

«Православная церковь – это закрытая военная организация, которая имеет свой устав, свой порядок, свои жесткие, данные от Бога, законы существования. Она находится в состоянии не прекращающейся войны с диаволом и его слугами. Эти слуги воюют с нами или на прямую, или косвенно через людей этого мира», – написал протоиерей на своей странице в Facebook.

Общественный скандал вызвал отказ православного священника УПЦ МП, протоиерея Евгения Молчанова отпевать трагически погибшего по вине самоубийцы двухлетнего малыша Евгения. В отпевание было отказано на основание того малыш Евгений был крещен в Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП), официально считающейся раскольнической церковью. После бурного обсуждения скандального вопроса Игорь Рябов закрыл доступ к своей странице на Facebook.

Но написанные им объяснения сути православия и его канона с использованием «военная терминология» вызвали еще более негативную реакцию, по отношению к клиру УПЦ МП и самой церкви. Известный украинский журналист и телеведущий Егор Чечерында, на своей странице в Facebook напомнил всем о пророссийской деятельности клира УПЦ МП и роли самого Московского Патрирхата в российской агрессии против Украины. Основной упор журналист сделал на использованную Игорем Рябовым «военная терминологии».

«Я уверен, что этой «военной организацией», руководитель которой сидит в Москве, уже следует заняться не только общественным активистам, но и СБУ, ГПУ и полиции», – комментирует слова иерарха Егор Чечерында.

Запорізький протоієрей УПЦ Московського патріархату Ігор Рябко: "Православна церква — це закрита ВІЙСЬКОВА організація, … Опубліковано Єгором Чечериндою 6 січня 2018 р.

Чечерында сформулировал и суть претензий к клиру УПЦ МП. По его мнению вся деятельность Московского Патриархата на территории Украины сводится к незаконному военному формированию, ведущему антигосударственную и антиобщественную деятельность, под прикрытием ре.

«Руководство незаконным военным формированием на территории страны под прикрытием «религиозной» организации. Часть 3 статьи 260 УК Украины – от 5 до 10 лет», – пояснил журналист.

Досталось от Егор Чечерында и самому Московскому Патриарху.

«Теперь я не удивляюсь, почему глава этого НЗФ гражданин Гундяев регулярно освящает ядерные подводные лодки страны-агрессора на Северном флоте РФ», – подчеркнул Чечерында.

«Гуляй Поле»