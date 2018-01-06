Перешедший в УПЦ КП священник подверг критике деятельность УПЦ МП в Украине

Капеллан 30-й бригады, священник УПЦ КП отец Сергий Дмитриев рассказал, как перешел в Киевский патриархат после поездки в зону АТО.

Капеллан 30-й бригады, перешедший после начала российской агрессии в Украине в Киевский патриархат священник УПЦ МП, отец Сергий Дмитриев ни разу не встречал на фронте священнослужителей Московского патриархата. Об этом он рассказал в эфире телеканала «ATR».

«Самое для меня было обидное, когда я ездил на фронт, – когда встал вопрос, а есть ли там священники Московского патриархата. Я слышал, что есть еще кто-то, какие-то отцы, которых я не встречал. И мне стали звонить журналисты, чтобы я дал интервью как священник Московского патриархата. Я не хотел быть такой ширмой и белилом для своей церкви… Я видел в этом ложь, нечестность», – отметил он.

ATR Опубліковано Телеканал ATR 5 січня 2018 р.

Дмитриев рассказал, как однажды приехал в Киево-Печерскую лавру после долгой поездки на автомобиле по зоне АТО.

«Я заехал в Лавру, ну все-таки это же моя церковь. И попросил, мне нужно было на тот момент 500 грн, поменять четыре колеса. На этой резине уже ехать было нельзя. И мне сказали, что денег нет, все сложно и так далее. Я просто пишу пост в Facebook и смотрю, кто мне высылает деньги – греко-католики, Киевский патриархат… И я такой думаю: «А что я делаю в этой церкви?» – рассказал он.

Священник добавил, что вспомнил слова знакомого служителя Московского патриархата, который говорил ему: «Если церковь живет не по правилам и не по любви – значит, это церковь не твоя. Положи крест… и уйди».

«Я крест не положил, потому что крест покупал за свои деньги. И вот я так сказал своим прихожанам: «Ну сколько мы будем находиться в структуре, которая работает против Украины, уничтожает украинцев? Мы не приносим никакой пользы, ни для души, ни для спасения жизней… Может быть, нужно строить свою церковь в Украине для украинцев», – подытожил он.

После событий на Евромайдане и начала военной агрессии России УПЦ МП потеряла десятки приходов в Украине, сообщает издание «Гордон». По данным УПЦ КП на конец 2016 года, 39 приходов УПЦ МП перешли под юрисдикцию Киевского патриархата.

В 2016 году патриарх Кирилл заявил, что власть в Украине «потворствует захвату церквей и притеснению верующих».

В июле 2017 года Министерство культуры Украины призвало УПЦ МП публично осудить военную агрессию РФ против Украины и прекратить сотрудничество с террористами из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В августе стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков запретил привлекать священников УПЦ МП к капелланской службе в Национальной гвардии.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, который провели в марте 2017 года, 38,8% православных в Украине относили себя к УПЦ КП, 17,4% – к УПЦ МП (в 2010 году – 22,1% и 34,5% соответственно).

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине разгорается новый виток скандала, связанного с деятельностью Московского Патриархата в стране.

«ATR»