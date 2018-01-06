Украинская граница: отпечатки пальцев и особенности паспортного контроля

Биометрический контроль на украинской границе: кому и зачем нужно сдавать отпечатки пальцев. И почему к российским гражданам теперь особое внимание.

С 1 января 2018 года на границе Украины заработал биометрический контроль. Теперь при въезде в Украину Государственная пограничная служба будет фиксировать данные иностранцев и лиц без гражданства из 70 стран, в том числе и России. Пока оборудованы 157 пропускных пунктов, в планах — расширить работу системы и на пункты пропуска местного значения. Детальнее о нововведении читайте в ниже приведенном материале Дарьи Нинько, опубликованном на страницах портала «Realist».

Биометрический контроль на границе вступил в силу согласно указу президента Украины № 256/2017 от 30 августа 2017 года. В тестовом режиме система заработала 27 декабря 2017-го. С 1 января 2018 года контроль был запущен в полном объеме в 157 международных пунктах пропуска на украинской границе и на трех КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Цель работы этой системы — улучшить безопасностную составляющую при пересечении границы и усовершенствовать систему пограничного контроля, отмечают в Госпогранслужбе. Она позволит не только контролировать срок пребывания иностранцев в Украине, но и будет подключена к системе Интерпола. Для запуска системы Госпогранслужбе было выделено 300 млн грн.

Контролю будут подлежать граждане 70 стран, которые относятся к категории миграционного риска. Эти страны определены постановлением Кабмина, и к ним относятся Бангладеш, Камбоджа, Палестина, Судан и др. С 2017 года в список таких стран была внесена и Российская Федерация. Более того, системой биометрического контроля уже оборудованы все пункты пропуска на границе Украины и России.

В отношении граждан стран, которые не относятся к категории миграционного риска, обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков, а проживающие в оккупированном Крыму украинцы на пунктах контроля на админгранице с полуостровом такую проверку проходить не будут.

Как это работает

Система работает следующим образом: сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки. При повторном пересечении границы инспектор пограничной службы проверяет, сдавал ли человек биометрические данные, и сверяет их. В случае несовпадения данных иностранец должен будет пройти дополнительную проверку для выяснения обстоятельств.

Считанная при помощи ридеров информация об отпечатках пальцев поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Также при помощи межведомственной системы «Аркан» данные поступают в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины. Кроме того, во время паспортного контроля инспекторы пограничной службы проверяют данные об иностранце, в том числе, и по базам Интерпола.

При этом, как уточняют в Госпогранслужбе, не будут проверять биометрические данные у глав государств и правительств других стран, членов парламентских и правительственных делегаций, лиц младше 18-ти лет, круизных туристов, членов экипажей транспортных средств, дипломатического персонала и должностных лиц международных организаций.

Как сообщили в ведомстве, в течение первых суток работы новой системы на украинской границе ее пересекли более 3 тыс. 300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю. Чуть менее 1,9 тыс. из этого числа — граждане РФ. Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, за первые сутки провокаций на границе не было, а система работала без сбоев.

Что дальше

В дальнейшем система биометрического контроля будет внедряться на всех участках государственной границы Украины. Более того, как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, запуск этой системы — это только первый шаг. В дальнейшем планируется введение процедуры подачи заявления в Государственную миграционную службу с копией в Министерство иностранных дел. Третий этап — контроль перемещения российских граждан по территории Украины.

«Второй этап — это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания — это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины. Вот именно так это будет выглядеть, так как я много раз говорил, что обычная виза работает только против нелегальной миграции», — цитирует главу МИДа УНИАН.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, в первые четыре дня 2018 года пассажиро-транспортный поток на государственной границе Украины остается интенсивным. За это время пограничники оформили 665 тыс. человек и почти 150 тыс. транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года эти показатели больше на 20 тыс. и 15 тыс. соответственно. Как заявляют в ведомстве, все пункты пропуска на границе работают в штатном режиме.

Дарья Нинько, «Realist»