В Литве опубликовали документы о сотрудничестве деятелей культуры с КГБ

С советскими спецслужбами сотрудничал известный литовский актер Банионис и дирижер Сондецкис. Банионис был действующим агентом КГБ на протяжении, по крайней мере, 4 лет.

Литовский центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, в которых говорится, что известный актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ. По сведениям центра, Банионис работал под псевдонимом «Бронюс», сообщает телеканал «Настоящее Время».

.В документах говорится, что Банионис собирал информацию о живущих в США литовцах и передавал КГБ характеристики на эмигрантов. Сотрудничество продолжалось как минимум с 1970 года, когда Банионис ездил в США.

На сайте о деятельности КГБ так, в частности, описывается визит Баниониса в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году: «До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы».

В 1974-м, когда Баниониса избрали депутатом Верховного совета СССР, он прекратил сотрудничество.

Донатас Банионис был известен по фильмам «Мертвый сезон», Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Никколо Паганини».

В 2014 году он умер в возрасте 90 лет.

Дирижер Саулюс Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под именем «Салютас» и в агентурной сети находился до 1982 года. КГБ интересовал эмигрировавший в США его отец — Яцкус Сондецкис.

«Настоящее Время»